Την ώρα που η «σκόνη» μετά την αναβολή επ’ αόριστον της δίκης για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν έχει ακόμη «καθίσει», οι δικαστικές αρχές της Λάρισας επιχειρούν να «στρέψουν τα βέλη» στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για την πρωτοφανή αυτή εξέλιξη.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας προχώρησε σε αναφορά στον Εισαγγελέα Εφετών για 4 δικηγόρους συγγενών θυμάτων για όσα διεμήφθησαν στο γραφείο της αρκετή ώρα πριν η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ανεβεί στην έδρα μετά από διακοπή και δηλώσει αποχή, με αποτέλεσμα τιναχτεί η δίκη στον αέρα.

Το ιστορικό

Η αναφορά κατατέθηκε κατά 4 δικηγόρων και συγκεκριμένα, του κ. Αντώνη Ξυλουργίδη, του κ. Δημήτρη Σκαρίπα, της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου και της κ. Μαρίας Γρατσία. Έχει ανατεθεί σε Εισαγγελέα Εφετών Λάρισα και, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναμένεται να διαβιβαστεί σε Εφετείο άλλης περιφέρειας προς εξέταση.

Και οι 4 δικηγόροι δηλώνουν άγνοια για τους λόγους για τους οποίους η Πρόεδρος Πρωτοδικών προχώρησε σε αναφορά. Ουδεμία απάντηση έλαβαν και σε επίμονες ερωτήσεις τους, στο πλαίσιο σχετικής επικοινωνίας με το Τμήμα Μηνύσεων και την Εισαγγελία Εφετών για την κατηγορία που τους αποδίδεται.

Περιγράφουν δε ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο, η Πρόεδρος της έδρας κ. Αποστολία Ζαχαριάδη, στο πλαίσιο διακοπής, επισκέφθηκε την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Μυλωνά στο γραφείο της. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Μυλωνά είναι η Πρόεδρος που ανακάλεσε την απόφαση της Προέδρου Υπηρεσίας. Η τελευταία έδωσε έγγραφη πρόσβαση στους δικηγόρους των συγγενών στα αρχεία που κρατούσαν στο σπίτι τους επί 3 χρόνια οι δικαστικοί πραγματογνώμονες της υπόθεσης των Τεμπών, χωρίς αυτά να ενταχθούν στη δικογραφία.

Μετά την αποχώρηση της κ. Ζαχαριάδη από το γραφείο της Προέδρου Πρωτοδικών περίπου 7 δικηγόροι συγγενών θυμάτων επιχείρησαν να μιλήσουν με την Πρόεδρο Πρωτοδικών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για όσα είχαν προηγηθεί.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι τόνοι ανέβηκαν χωρίς όμως ουδείς από τους δικηγόρους, τουλάχιστον σύμφωνα με τους ίδιους και με όσους υπήρξαν αυτήκοοι μάρτυρες της συνάντησης να ξεφύγουν από θεσμικά πλαίσια.

Οι ακριβείς λόγοι της αναφοράς παραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι τόσο στους δικηγόρους όσο και στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που συμμετείχαν στη δίκη. «Μετά από όλα όσα γίνονται στην συγκεκριμένη υπόθεση δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι ο στόχος είναι να μας φιμώσουν, να μας αποτρέψουν από τον αγώνα που δίνουμε 3 χρόνια τώρα για την ανεύρεση της αλήθειας γύρω από το έγκλημα των Τεμπών. Δεν θα τα καταφέρουν», υποστήριξε συγγενής θύματος.