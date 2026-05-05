Ο Μάιος ανήκει στο Athens Street Food Festival που φέτος γιορτάζει τα 10 του χρόνια.

Το Athens Street Food Festival γιορτάζει φέτος τα δέκατα γενέθλιά του! O φετινός Μάιος, ο μήνας που έχει πια συνδεθεί με το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, θα είναι μια γιορτή όλων των γεύσεων που απολαύσαμε μαζί σε αυτή τη χορταστική διαδρομή στις κουζίνες του κόσμου!

Θα γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια που άλλαξαν τον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας, από το μακρινό 2016 που έννοιες όπως το σεβίτσε ήταν άγνωστες στο ευρύ κοινό ως το σήμερα με τη μεγάλη ποικιλία από γεύσεις από κάθε δρόμο του πλανήτη μας!

Θα γιορτάσουμε μαζί με τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που εδώ και μια δεκαετία έρχονται στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι για να δοκιμάσουν τις ξεχωριστές και υπέροχες γεύσεις που μπορούν να βρουν μόνο στο Athens Street Food Festival, συγκεντρωμένες σε ένα σημείο και για μόνο 9 ημέρες κάθε χρόνο!

Τα τρία τριήμερα του Μαΐου (8-9-10, 15- 16-17, 22-23-24 Μαΐου) τα δεκάδες pop-up μαγαζιά με καταξιωμένους αλλά και νέους chefs, θα προτείνουν τη δική τους μοναδική ιδέα για το ποιο είναι το καλύτερο street food με ιδέες από Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτος, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες! Φυσικά, θα υπάρχουν και πολλές vegan επιλογές.

Φυσικά, το Athens Street Food Festival σημαίνει και φεστιβαλική ατμόσφαιρα! Κάθε μέρα τη μουσική θα αναλαμβάνουν γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 θα ξεκινάει μεγάλο πάρτυ με γνωστούς DJs.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21:00, στην πρεμιέρα του επετειακού Athens Street Food Festival, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα ανέβει στις 9 το βράδυ για να μας ψήσει για τα καλά!

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 17:00 – 00:00, Σάββατο 12:00 – 00:00, Κυριακή 12:00 – 00:00

Τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πωλούνται εισιτήρια για 2 ξεχωριστά slots: 12.00-18.00 και 18.00 – 00.00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Προπώληση: 3,50 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων online στo more.com, τα καταστήματα Public και το δίκτυο του more.

Οι πωλητές εισιτηρίων χρεώνουν προμήθειες ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Δεν απαιτείται εισιτήριο για παιδιά έως και 9 ετών.

Πληροφορίες: www.athensstreetfoodfestival.gr