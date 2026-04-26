To Σάββατο 27 Ιουνίου, οι Pet shop Boys επιστρέφουν στην Ελλάδα με ένα greatest hits set στα 10 χρόνια του Release Athens 2026.

Οι Pet Shop Boys πρόσφατα παρουσίασαν στο Λονδίνο για πρώτη φορά μερικά λιγότερο γνωστά κομμάτια και σπάνιες ηχογραφήσεις τους.



Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα που παρουσίασαν live περιελάμβανε αποκλειστικά κομμάτια από άλμπουμ που δεν έχουν κυκλοφορήσει ως singles και B-sides. Με τίτλο «Obscure Pet Shop Boys», οι συναυλίες τους που ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα ενθουσίασαν τους φαν καθώς άκουσαν ζωντανά πολλά τραγούδια για πρώτη φορά, όπως και μερικά λιγότερο γνωστά κομμάτια που παίχτηκαν για πρώτη φορά μετά από πάνω από 20 χρόνια.

Ξεκινώντας τη συναυλία, οι Pet Shop Boys έπαιξαν για πρώτη φορά το «Will-O-The-Wisp» – το εναρκτήριο κομμάτι του στούντιο άλμπουμ τους του 2020, «Hotspot» – πριν παρουσιάσουν την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του «Two Divided by Zero» – το εναρκτήριο κομμάτι του ντεμπούτου άλμπουμ τους του 1986, «Please» – από το 2012.



Άλλα τραγούδια που παίχτηκαν ζωντανά για πρώτη φορά ήταν το «Jack The Lad» του 1986, το «After The Event» του 2012, το «Hit And Miss» του 1996, το «Always» του 2002, το «New Boy» του 2020, το «King Of Rome» του 2009, το «Love Is The Law» του 2024, το «The Performance Of My Life» του 2006 και το «A Dream of a Better Tomorrow». Το τελευταίο είναι ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι από το μιούζικαλ τους, Naked, και πριν το παίξει εκείνο το βράδυ, ο Neil Tennant είπε στο κοινό ότι θα ήταν «ένα κομμάτι που δεν έχετε ακούσει ποτέ πριν».



Άλλα τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα περιλάμβαναν τις πρώτες εκτελέσεις των «To Face The Truth» και «One in a Million / Mr. Vain» από το 1994, την πρώτη εκτέλεση του «Your Funny Uncle» από το 1991, καθώς και το «The Theatre», το οποίο μπήκε στο πρόγραμμα για πρώτη φορά από το 1997. Για το συγκεκριμένο κομμάτι, η Sylvia Mason-James συμμετείχε ως ειδική προσκεκλημένη.



«Παίζουμε B-sides, κομμάτια από άλμπουμ… αυτά που αποκαλούμε “αγαπημένα των θαυμαστών”», είπε ο τραγουδιστής στην αρχή της συναυλίας, ενημερώνοντας το κοινό ότι αυτή τη φορά δεν θα έπαιζαν καμία από τα μεγαλύτερα τους επιτυχίες. «Αυτό το τραγούδι δεν έχει παιχτεί ποτέ ζωντανά… και είναι από το 1986!», είπε, παρουσιάζοντας το «Jack The Lad».





Το setlist των Pet Shop Boys

Will‐o‐the‐wisp (Live για πρώτη φορά)

Two Divided by Zero (Πρώτη φορά από το 2012)

Jack the Lad (Live για πρώτη φορά)

To Face the Truth (Πρώτη φορά από το 1994)

After the Event’ (Live για πρώτη φορά)

Hit and Miss (Live για πρώτη φορά)

Always (Live για πρώτη φορά)

Do I Have To? (Πρώτη φορά από το 2012)

Sexy Northerner (Πρώτη φορά από το 2004)

Young Offender (Πρώτη φορά από το 2000)

Happiness Is an Option (με την Sylvia Mason‐James) (Πρώτη φορά από το 2000)

The Theatre (με την Sylvia Mason‐James) (Πρώτη φορά από το 1997)

One in a Million / Mr. Vain (με την Sylvia Mason‐James) (Πρώτη φορά από το 1994)

New Boy (Live για πρώτη φορά)

King of Rome (Live για πρώτη φορά)

King’s Cross (Πρώτη φορά από το 2012)

Love Is the Law (Live για πρώτη φορά)

Why Don’t We Live Together? (Πρώτη φορά από το 2012)

The Performance of My Life (Live για πρώτη φορά)

Encore:

Your Funny Uncle (Acoustic, πρώτη φορά από το 1991)

The Way It Used to Be’ (Πρώτη φορά από το 2010)

Later Tonight’ (Πρώτη φορά από το 2017)

A Dream of a Better Tomorrow’ (Live για πρώτη φορά, ακυκλοφόρητο κομμάτι από το μιούζικαλ Naked)



Οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν το 15ο και τελευταίο τους στούντιο άλμπουμ, «Nonetheless», τον Απρίλιο του 2024.

To Σάββατο 27 Ιουνίου, τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022, οι Pet shop Boys επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή με ένα greatest hits set στα 10 χρόνια του Release Athens 2026.



Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα​​. Oλες οι πληροφορίες από εδώ.