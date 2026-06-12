Μια σπουδαία διάκριση απέσπασε η Lidl Ελλάς στα φετινά Project Management Awards 2026, κατακτώντας το Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in Customer Experience» για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου Scan & Go - Self-Checkout ταμεία.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου στο Sofitel Athens Airport, σε μια λαμπερή τελετή που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Project Management Institute (PMI) Greece, την Boussias Events και τα περιοδικά NetFax και netweek. Η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες του κλάδου και ακαδημαϊκούς, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας, δικτύωσης και ανάδειξης της καινοτομίας.
Η βράβευση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης της Lidl Ελλάς για πρωτοπορία, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τη διαρκή βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή.
Στρατηγικός σχεδιασμός και αποτελεσματική υλοποίηση
Η εισαγωγή των Self-Checkout ταμείων αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία της Lidl Ελλάς, η οποία βασίστηκε σε:
- Δομημένη μεθοδολογία Project Management: Διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης σε κάθε στάδιο.
- Διατμηματική συνεργασία: Στενή και αρμονική συνεργασία μεταξύ πληθώρας διαφορετικών τμημάτων της εταιρείας.
- Πολυφασικό πλάνο σχεδιασμού: Σταδιακή και προσεκτικά μελετημένη ανάπτυξη του έργου.
- Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών (Change Management): Ομαλή μετάβαση και προσαρμογή τόσο για το προσωπικό όσο και για το καταναλωτικό κοινό.
Η ολιστική και επιτυχημένη εφαρμογή του έργου Scan & Go εξασφάλισε την άμεση και ευρεία υιοθέτησή του από το κοινό. Με τη διάκριση αυτή, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ηγετική της θέση στην αγορά και τη μόνιμη προσήλωσή της στην τεχνολογική εξέλιξη, με μοναδικό γνώμονα την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.