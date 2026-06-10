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Το Dnews σάς δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν προσκλήσεις για τη συναυλία του Chris Isaak για τα 10 χρόνια του Release Athens, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 12.06.2026 στις 15:00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

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Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

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Η συναυλία του Chris Isaak

Το Release Athens παρουσιάζει ένα show με τον Chris Isaak, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός, με τη μαγευτική φωνή και με μια καριέρα που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τον χαρακτηριστικό, ρετρό ήχο που τον έχει κάνει μοναδικό.

Ο Chris Isaak, με τη βαθιά, βελούδινη φωνή και την αναγνωρίσιμη rockabilly μουσική του, έχει κατακτήσει –χωρίς υπερβολή– τα πάντα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το εμβληματικό Wicked Game, ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όλων των εποχών, ενώ μεγάλες επιτυχίες όπως τα Baby Did a Bad Bad Thing, Blue Hotel και Somebody’s Crying συνεχίζουν να συγκινούν γενιές ακροατών.

Μαζί με το πιστό συγκρότημά του, τους Silvertone, έχει πραγματοποιήσει sold-out εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας τη νοσταλγία του κλασικού rock ’n’ roll με μια σύγχρονη, δυναμική σκηνική παρουσία.

Με πάνω από 10 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια συνολικά streams, παραμένει μέχρι σήμερα μια αδιαμφισβήτητα διαχρονική προσωπικότητα της σύγχρονης μουσικής.

Οι συνεργασίες του με τον David Lynch προσέδωσαν στη μουσική του μια μοναδική, ονειρική διάσταση, ενώ τα 13 studio albums του αποτελούν ορόσημα για τη σύγχρονη αμερικανική δημιουργία.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο σπουδαίος τραγουδοποιός, με το ιδιαίτερο ύφος και την αισθητική του, που συχνά θυμίζουν θρύλους όπως ο Roy Orbison και ο Elvis Presley, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και αυθεντική ενέργεια.

Πληροφορίες

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία εδώ

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού / City Of Athens Lycabettus Theatre / Πρόσβαση

Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση / αποβίβαση ταξί.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus το οποίο θα πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19.00 έως τις 21.30, ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.