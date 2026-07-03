Σε λίγες ώρες τα Ημισκούμπρια θα ανέβουν ξανά στη σκηνή του Release Athens και το Dnews θα είναι εκεί ως χορηγός επικοινωνίας.

Πάνω από 25.000 φαν των Ημίζ έχουν ξεκινήσει να μετράνε αντίστροφα για τη δεύτερη -sold out- συναυλία τους στο Release Athens.



Όσοι δεν κατάφεραν να τους δουν στις 20 Ιουνίου, καθώς τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία - reunion των Ημίζ είχαν εξαντληθεί μέχρι να πεις «Ημισκούμπρια», σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ξανά τα νιάτα τους και όλη αυτή την απίθανη γιορτή που έχουν στήσει οι Μεντζέλος, Μιθριδάτης και Πρύτανης.



Τα δέκα χρόνια από το τελευταίο live των Ημίζ ήταν πολλά, και μία συναυλία, ίσον καμία. Το δεύτερο, απόλυτο anniversary πάρτι των Ημίζ που γιορτάζουν 30 Χρόνια Επιτυχίες (όπως ήταν ο τίτλος του πρώτου άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1996) περιλαμβάνει ένα σετ δυόμισι ωρών με κομμάτια που έχουμε αγαπήσει, όπως τα: «Greek Lover», «Μαγική τσατσάρα», «Στη Ντισκοτέκ», «Ο κύρης του σπιτιού», «Πάμε Όλοι Μαζί Σε Μια Παραλία», κ.ά, συμμετοχές έκπληξη και πολλή τρέλα.



{https://youtu.be/kWvDIc-JPvs?si=N3qwyFgI65XRlbBH}

Τι ώρα θα βγουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού

Όπως και σε κάθε συναυλία του Release Athens, οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00



Αν θέλετε να πιάσετε «στασίδι» μπροστά και να το ζήσετε σε όλο του το μεγαλείο, καλό είναι να είστε εκεί από νωρίς καθώς και η δεύτερη συναυλία των Ημίζ είναι sold out, άρα η Πλατεία Νερού θα βουλιάξει από κόσμο για ακόμα μια φορά.



Από τις 18:30 ο DJ “S” έχει αναλάβει το warm up set. Τα Ημισκούμπρια θα βγουν στη σκηνή του Release Athens στις 21:00 για να ξεκινήσει το πάρτι.

Χρήσιμες πληροφορίες

Πριν φτάσεις στην Πλατεία Νερού, ρίξε μια ματιά στην κάτοψη για να ξέρεις πού βρίσκονται οι είσοδοι, τα bars, οι τουαλέτες, τα σημεία νερού, το food court και οι υπόλοιπες παροχές.

Λίγη προετοιμασία σημαίνει λιγότερη αναμονή και περισσότερο χρόνο μπροστά στη σκηνή.

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Καλό είναι γνωρίζεις επίσης, ότι εκτός από νερό, δεν επιτρέπεται να φέρεις στον χώρο της τα δικά σου τρόφιμα, ποτά (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ροφημάτων όπως καφές, τσάι κλπ) και/ή αναψυκτικά. Τα σακίδια και οι μεγάλες τσάντες μπορούν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο ο ιδιοκτήτης τους να δεχτεί σχετικό έλεγχο του περιεχομένου από το αρμόδιο προσωπικό.





Χώροι διαθέσιμου πάρκινγκ πλησίον της Πλατείας Νερού:





Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι

Τα Ημισκούμπρια είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα, στοιχεία που έμελλε να γίνουν σήμα κατατεθέν τους.

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους 30 Χρόνια Επιτυχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού Hip hop, αφού έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής. Ανάλογη επιτυχία γνώρισαν και στη συνέχεια τα Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε, Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους, και 2030, δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια απέκτησαν μια σπάνια σύνδεση με το κοινό ενώ ταυτόχρονα εξέλιξαν και ανανέωσαν τη σατιρική πλευρά της ελληνικής δισκογραφίας. Στην πορεία συνεργάστηκαν με παγιωμένα και ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ήχου τους.

Με κυκλοφορίες όπως Τη Λόλα Απ' Τη Φωτιά Ποιος Θα Τη Βγάλει;, Γυναικολογίες και Η Απλή Μέθοδος Των Τριών, αλλά και με μεταγενέστερα singles, η παρουσία τους παρέμεινε σταθερή, ενώ το υλικό της πρώτης περιόδου συνέχισε να επιστρέφει στη συλλογική μνήμη της εγχώριας μουσικής.

Τα τραγούδια τους λειτουργούν πλέον ως σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο χιούμορ, τη γλώσσα και την αισθητική που χαρακτήρισε μια ολόκληρη φάση της ελληνικής μουσικής.

Το πιο εμβληματικό σχήμα του εγχώριου Hip hop συναντά ξανά το κοινό που μεγάλωσε μαζί του αλλά και μια νέα γενιά που ανακάλυψε τον ήχο και το χιούμορ τους εκ των υστέρων.

Πρόκειται για μια εμφάνιση που το κοινό περίμενε χρόνια, μια συναυλία επετειακού χαρακτήρα τώρα που γιορτάζουν 30 Χρόνια Επιτυχίες στην κυριολεξία, μια γιορτή που δεν θα επαναληφθεί και μια σπάνια ευκαιρία να βιώσει κανείς ζωντανά την ενέργεια και την ιστορία των Ημισκουμπρίων.



