Ο Μπρους Γουίλις φαίνεται τρισευτυχισμένος κρατώντας από την μία την κόρη του, που έχει αποκτήσει με την Ντέμι Μουρ, και τον γαμπρό του από την άλλη.

Ο Μπρους Γουίλις παραβρέθηκε στον γάμο της κόρης του, Ταλούλα με τον Τζάστιν Έις, σε μία σπάνια εμφάνιση.

Τις φωτογραφίες ανάρτησε η κόρη του στον λογαριασμό της στο Χ, που ανάρτησε επίσης και η Vogue.

Ο Μπρους Γουίλις φαίνεται τρισευτυχισμένος σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία κρατώντας από την μία την κόρη του, που έχει αποκτήσει με την Ντέμι Μουρ, και τον γαμπρό του από την άλλη.

Ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022 όταν διαγνώστηκε με αφασία. Το 2023, ανακοινώθηκε ότι η πάθηση είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια.

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, πρόσφατα μίλησε για τη μάχη του ηθοποιού με την ασθένεια και αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει την πάθησή του.

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Πέρυσι η Ταλούλα Γουίλις απάντησε σκληρά σε όσους κατέκριναν το γεγονός ότι η οικογένεια αναρτά φωτογραφίες του ηθοποιού από τις οικογενειακές τους στιγμές. «Ως οικογένεια χρησιμοποιούμε την διακριτικότητά μας όταν αναρτούμε φωτογραφίες, . Σήμερα ήταν μία σπουδαία ημέρα γεμάτη χαμόγελα» απάντησε για τις φωτογραφίες από τα γενέθλια του ηθοποιού.

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Φωτογραφίες ανάρτησε και η Ντέμι Μουρ

Φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης που έχει αποκτήσει με τον Μπρους Γουίλις, ανάρτησε και η Ντέμι Μουρ.

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