Η Ντόλι Πάρτον είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το εγχείρημα τον περασμένο Ιούνιο, αποκαλύπτοντας ότι η ιδέα για τη δημιουργία ενός δικού της brand καφέ υπήρχε στο μυαλό της για περισσότερα από 40 χρόνια.

Η νέα σειρά καφέ «Cup of Ambition», εμπνευσμένη από τη θρυλική επιτυχία της Ντόλι Πάρτον «9 to 5», κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ λίγο καιρό μετά τον θάνατό της, με ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει η ίδια να συνοδεύει το λανσάρισμα.

Η σειρά έκανε την επίσημη πρεμιέρα της την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την National Coffee Day, και αποτελεί ένα ακόμη επιχειρηματικό εγχείρημα που συνδέεται με το όραμα της σπουδαίας τραγουδίστριας. Η Ντόλι Πάρτον, η οποία πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, είχε προλάβει να γυρίσει τρία διαφημιστικά για το brand τον περασμένο Ιούλιο. Το πρώτο από αυτά κυκλοφόρησε μαζί με την έναρξη της σειράς και παρουσιάζει την ίδια να ετοιμάζεται για τη μέρα της, κρατώντας μια κούπα καφέ και παίζοντας την χαρακτηριστική, στολισμένη ροζ κιθάρα της.

Ένα όνειρο 40 ετών

Η ίδια είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το εγχείρημα τον περασμένο Ιούνιο, αποκαλύπτοντας ότι η ιδέα για τη δημιουργία ενός δικού της brand καφέ υπήρχε στο μυαλό της για περισσότερα από 40 χρόνια. «Πίστευα ότι το Cup of Ambition θα ήταν ένα φανταστικό όνομα για μια μάρκα καφέ και εργάζομαι πάνω σε αυτό για περισσότερα από 40 χρόνια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Η ίδια είχε περιγράψει το εγχείρημα ως ένα όνειρο που άργησε περισσότερο από όσο περίμενε να πραγματοποιηθεί, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά της που τελικά ο καφές πήρε σάρκα και οστά. Η σειρά δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Community Coffee, μια οικογενειακή εταιρεία παρασκευής και διανομής καφέ.

{https://www.youtube.com/watch?v=xTXpfs4-GFo}

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Η τρίτης γενιάς ιδιοκτήτρια της Community Coffee, Donna Saurage, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία με την αείμνηστη τραγουδίστρια. Όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια είχε μια ζεστασιά που έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται σαν να τη γνώριζαν από πάντα. Οι δύο πλευρές συνδέθηκαν μέσα από την αγάπη τους για την οικογένεια, την προσφορά στην κοινότητα και τη δημιουργία στιγμών που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά σύμφωνα με το people.com.

Η τραγουδίστρια εξάλλου είχε άλλωστε εδώ και χρόνια παρουσία στον χώρο των τροφίμων, έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν με την Conagra για προϊόντα που έφεραν το όνομά της, μεταξύ των οποίων κατεψυγμένα ατομικά γεύματα και μείγματα για αρτοσκευάσματα.

Πέρα από την επιχειρηματική διάσταση του εγχειρήματος, μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του «Cup of Ambition» θα κατευθύνεται στην Imagination Library που είχε δημιουργήθησει η μουσικός. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα και να έχουν πρόσβαση σε βιβλία από μικρή ηλικία. Η Community Coffee θα αποτελέσει, παράλληλα, βασικό χρηματοδοτικό συνεργάτη για την περιοχή Lafayette Parish στη Λουιζιάνα.

Το «Cup of Ambition» ταξιδεύει

Με αφορμή το λανσάρισμα, η Dolly’s Cup of Ambition και η Community Coffee σχεδιάζουν και μια ειδική περιοδεία με τίτλο «Sip & Sample Tour». Στο πλαίσιο της δράσης θα παρουσιαστούν ένα ειδικά διαμορφωμένο Dolly Coffee Trolley και coffee carts σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Country Music Hall of Fame and Museum και το Grand Ole Opry, καθώς και πανεπιστήμια. Παράλληλα, η παρουσία του brand θα συνδεθεί με επιλεγμένες ημερομηνίες των παραστάσεων «Dolly Parton’s Threads: My Songs In Symphony» και «Dolly Parton’s Smoky Mountain Christmas Carol». Έτσι, ένα σχέδιο που η Ντόλι Πάρτον οραματιζόταν για περισσότερα από 40 χρόνια γίνεται πραγματικότητα, με τη δική της παρουσία να παραμένει στο επίκεντρο μέσα από τα διαφημιστικά που πρόλαβε να γυρίσει πριν από τον θάνατό της.