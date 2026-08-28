Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, η Ντόλι Πάρτον και ο «τιμωρός» Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει ξανά τακτική και έρχεται πλέον οπλισμένος και έτοιμος για δραστικές κινήσεις. Τέλος οι καλοσύνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε μια εικόνα με τον ίδιο να φορά γυαλιά ηλίου, να κρατά ένα όπλο και ως άλλος τιμωρός να περπατά ενώ αφήνει πίσω του μια καταστροφή. Στη λεζάντα γράφει η ανάρτηση «No more Mr. Nice Guy».

Αυτή δεν είναι πρώτη φορά που αναρτά τη συγκεκριμένη εικόνα. Τον Απρίλιο του 2026, ο Τραμπ είχε αναρτήσει την ίδια εικόνα στον απόηχο των εντάσεων με την Τεχεράνη και ενώ απειλούσε ξανά να καταστρέψει τη χώρα.

Ο Τραμπ, ως συνήθως, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες που να αιτιολογούν την απόφαση να αναρτήσει εκ νέου την εικόνα του αυτή, ούτε διευκρίνισε πού απευθύνονται οι απειλές του.

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Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τραμπ έχει οίστρο. Σε προηγούμενη ανάρτησή του πόσταρε εικόνες προέδρων των ΗΠΑ. Άλλοι έχτισαν τις ΗΠΑ και άλλοι τις διέλυσαν, κατά τον ίδιο. Φυσικά, εκείνος μοστράρει μαζί με τους Ουάσινγκτον, Λίνκολν, Τζέφερσον και Ρίγκαν στην πρώτη κατηγορία.

Πριν από το «πολιτικό» παραλήρημα Τραμπ, μια άλλη ανάρτησή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς για μια ακόμα φορά δημιούργησε μια εικόνα με τον ίδιο και την Ντόλι Πάρτον να περπατούν αγκαζέ στον Λευκό Οίκο.