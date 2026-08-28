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Τον έχουμε ακούσει να μιλά για τον Παναθηναϊκό, τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, τον Γιάννη Κυράστα και τις σημαντικότερες στιγμές μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής διαδρομής.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Γιώργος Καραγκούνης αφήνει στην άκρη τις αναλύσεις και μπαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι με την Superbet.

Στο περιθώριο της μεγάλης συνέντευξής του στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece, ο «Κάρα» συμμετείχε σε μια σειρά από γρήγορες και περισσότερο απρόβλεπτες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική και πιο χαλαρή πλευρά του.

Ποιον ποδοσφαιριστή είχε ως πρότυπο; Ποιος συμπαίκτης του ήταν ο μεγαλύτερος χαβαλές;

Και φυσικά, υπάρχει και η ερώτηση που δύσκολα μένει αναπάντητη:

«Ποιος συμπαίκτης του Γιώργου Καραγκούνη ήταν ο μεγαλύτερος trash talker, o πιο αθυρόστομος;»

Η απάντηση, στο παρακάτω video:

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