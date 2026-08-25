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Η ΛΑΣΚ παίζει πλέον τα ρέστα της μπροστά στον κόσμο της και γνωρίζει ότι χρειάζεται να επιτεθεί. Η Σέλτικ, από την άλλη, έχει την πολυτέλεια να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, αλλά και την ποιότητα για να απειλήσει όταν οι χώροι ανοίξουν.

Και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ρεβάνς με ρυθμό, φάσεις και ένταση από το πρώτο λεπτό.

Μια ρεβάνς που μπορεί να ανοίξει

Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αναγκάζει τη ΛΑΣΚ να πάρει περισσότερα ρίσκα. Και όταν τα ρίσκα αυξάνονται, οι χώροι μεγαλώνουν. Στη Superbet ξεχωρίζει ακόμη μία Ενισχυμένη Απόδοση*:

Κάθε ομάδα Over 2.5 κόρνερ + G/G

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2.45 σε 2.80*

Δύο ομάδες που αναμένεται να ψάξουν τις επιθετικές τους στιγμές και μία αναμέτρηση όπου το πρώτο γκολ μπορεί να αλλάξει εντελώς τον ρυθμό.

Σέλτικ σε Super Ενισχυμένη Απόδοση 4.00*

Στη Superbet, τρεις επιλογές της Σέλτικ συνδυάζονται σε μία Super Ενισχυμένη Απόδοση*:

Σέλτικ Over 3.5 σουτ στην εστία

Over 0.5 συνολικά γκολ

Σέλτικ Over 3.5 κόρνερ

3.20 σε 4.00*

Μία επιλογή που βάζει στο επίκεντρο την επιθετική παρουσία των Σκωτσέζων, σε ένα παιχνίδι όπου η Σέλτικ θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά που ξεκίνησε στην πρώτη αναμέτρηση.

Για τη ΛΑΣΚ, είναι η τελευταία ευκαιρία.

Για τη Σέλτικ, τα τελευταία 90 λεπτά πριν από τη μεγάλη επιστροφή στη League Phase του Champions League.

Το πρώτο βήμα έγινε με 3-0. Τώρα απομένει το τελευταίο.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις





