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Στη φωτιά στην Σαλαμίνα επιχειρούν 30 πυροσβέστες και 10 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, όπου καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό του μετώπου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

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Εικόνες από την φωτιά στη Σαλαμίνα