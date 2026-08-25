Πρόθεση του στούντιο είναι η Kate Hudson και ο Matthew McConaughey να επαναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους.

Μετά από 26 χρόνια, έρχεται στις κινηματογραφικές οθόνες το σίκουελ της romcom «How to Lose a Guy in 10 Days» από την Paramount με την Kate Hudson στην παραγωγή.

Όπως μεταδίδει αποκλειστικά το Variety, η νέα ταινία είναι στα πολύ αρχικά στάδια ακόμα ενώ ακόμα είναι σε διαδικασία επιλογής το καστ και αρκετοί βασικοί ρόλοι – κλειδιά. Πρόθεση των κινηματογραφιστών και του στούντιο είναι η Kate Hudson και ο Matthew McConaughey να επαναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους. Προς το παρόν ωστόσο αναζητείται σεναριογράφος.

Μαζί με την Matthew McConaughey στην παραγωγή είναι και η Στέισι Σερ, η οποία έχει ήδη περγαμηνές στις πλάτες της όπως το «Pulp Fiction», «Gattaca», «Erin Brockovich», «Vanilla Sky» και «Django Unchained».

Ωστόσο μία συνέχεια της παραγωγής ήταν σχεδόν αναπόφευκτη αν σκεφτεί κανείς πως η νοσταλγία για τις ταινίες 20ετίας καλαά κρατεί τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική η περίπτωση του «The Devil Wears Prada 2», «Scary Movie» και «Toy Story 5» που έχουν σαρώσει στο box office.

Θα παίξει ο Matthew McConaughey;

Η πλοκή για το σίκουελ ακόμα αναζητείται. Η αρχική ταινία του 2003 είχε αποφέρει κέρδη ύψους σχεδόν 180 εκατ. παγκοσμίως ενώ σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Matthew McConaughey,αυτή είναι η ταινία που ακόμα και σήμερα από τα δικαιώματα του φέρνει τα περισσότερα έσοδα. Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Kate Hadson ήταν στο «Song Sung Blue» του 2025, ερμηνεία για την οποία κέρδισε τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ. Η πρώτη ήταν για το «Almost Famous».

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Βέβαια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αφού στην παραγωγή εμπλέκεται η Hudson, δεν θα είναι δύσκολο να ακολουθήσει και ο Matthew McConaughey. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αν και ξεκίνησε την καριέρα του με romcom από το 2010 απέχει από τέτοιου είδους ταινίες και προτιμά τα δράματα όπως τα «The Wolf of Wall Street», «Interstellar» και «Dallas Buyers Club» για το οποίο έλαβε και Όσκαρ καλύτερου ανδρικού ρόλου το 2014.

Με πληροφορίες του Variety