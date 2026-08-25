Συνεχίζεται το μπρα ντε φερ ΗΠΑ-Καναδά, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ «στράφηκε» προς τη λίμνη Οντάριο.

Τη διαμάχη του με τον Καναδά κλιμακώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς άφησε να εννοηθεί την Τρίτη (25/08) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν να μετονομάσουν τη λίμνη Οντάριο σε «λίμνη Αμερική» εν μέσω εμπορικού «πολέμου» ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε “Λίμνη Αμερική”, καθώς δεν αναμένουμε πλέον να κάνουμε πολλές εμπορικές συναλλαγές με το Οντάριο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η λίμνη Οντάριο είναι η μικρότερη σε έκταση από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και βρίσκεται ανάμεσα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και στην επαρχία του Οντάριο.

Η νέα επίθεση Τραμπ έρχεται μία μέρα μετά την προειδοποίησή του προς τον Καναδά ότι θα αντιμετωπίσει «ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ» συνέπειες εάν δε συμμορφωθεί, μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

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Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να προσθέσει τη λέξη «Αμερική» στην ονομασία μιας υδάτινης περιοχής. Τον Ιανουάριο του 2025 είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα προσωπική επίθεση κατά του Νταγκ Φορντ, χαρακτηρίζοντάς τον «λιγότερο χαρισματικό, έξυπνο και συνολικά εντυπωσιακό αδελφό» του εκλιπόντος πρώην δημάρχου του Τορόντο, Ρομπ Φορντ.

Η νέα αντιπαράθεση σημειώνεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη Δευτέρα να αυξήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα, φορτηγά, εξαρτήματα αυτοκινήτων και χάλυβα στο 50%.

Ο Καναδάς έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει με αντίστοιχους δασμούς «δολάριο προς δολάριο», οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Από τον Κόλπο του Μεξικού στον «Κόλπο της Αμερικής»

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να μετονομάσει μια υδάτινη περιοχή που συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την πρώτη ημέρα της δεύτερης προεδρικής του θητείας υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής». Οι αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες και η Ακτοφυλακή υιοθέτησαν έκτοτε τη νέα ονομασία, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν αναγνωρίσει την αλλαγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ μετέτρεψε την ονομασία του Κόλπου σε διαμάχη και με το Associated Press, όταν το ειδησεογραφικό πρακτορείο συνέχισε να χρησιμοποιεί την ονομασία «Κόλπος του Μεξικού». Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε τελικά κατά του Λευκού Οίκου, κρίνοντας αντισυνταγματική την απόφαση να περιοριστεί η πρόσβαση του AP σε εκδηλώσεις του Τραμπ.

Τον Μάιο του 2025, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών για την επίσημη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».