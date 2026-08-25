Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα αποκτούν μια δεύτερη ζωή στον Κόλπο του Μεξικού.

Αυτό που ξεκίνησε το 2021 ως μια μικρή περιβαλλοντική πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε ετήσια καμπάνια στις ακτές της Αλαμπάμα. Κάθε χρόνο, περίπου 200 μαθητές λυκείου και εθελοντές της τοπικής κοινότητας συγκεντρώνονται στην ακτογραμμή του Γκαλφ Σορς (Gulf Shores) για να τοποθετήσουν ανακυκλωμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα και να φυτέψουν χιλιάδες ιθαγενή φυτά, ενισχύοντας τις εύθραυστες αμμοθίνες.

Σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία του Δήμου του Γκαλφ Σορς και τα ιστορικά στοιχεία της εταιρείας παράκτιας αποκατάστασης Dune Doctors, το έργο συνδυάζει την συγκράτηση της άμμου με τη φύτευση ιθαγενών φυτών.

Τα ανακυκλωμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα τοποθετούνται και στερεώνονται σε επιλεγμένα σημεία της παραλίας, όπου η άμμος που μεταφέρεται από τον άνεμο συγκεντρώνεται φυσικά γύρω από τα κλαδιά τους. Με την πάροδο του χρόνου, η παγιδευμένη άμμος συσσωρεύεται και σχηματίζει τη βάση νέων αμμοθινών.

Για να διατηρηθεί η άμμος στη θέση της κατά τη διάρκεια καταιγίδων και ισχυρών ανέμων, οι μαθητές φυτεύουν κάθε χρόνο περίπου 3.000 ιθαγενή παράκτια φυτά γύρω από τα κλαδιά, όπως θαλάσσια βρώμη (Uniola paniculata) και πάνικο (Panicum amarum).

Πώς τα χριστουγεννιάτικα δέντρα συμβάλλουν στη δημιουργία αμμοθινών

Οι αμμοθίνες λειτουργούν ως ένα σημαντικό φυσικό ανάχωμα που προστατεύει δρόμους, κτίρια και βιοτόπους από τις πλημμύρες και την παράκτια διάβρωση.

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Όταν στην παραλία πνέουν ισχυροί άνεμοι, η χαλαρή άμμος παρασύρεται μέχρι να συναντήσει κάποιο εμπόδιο. Τοποθετώντας τα χρησιμοποιημένα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε σειρές παράλληλα ή εγκάρσια προς την παραλία, οι εθελοντές δημιουργούν απλά αναχώματα που επιβραδύνουν τον άνεμο.

Καθώς ο άνεμος διέρχεται μέσα από τα κλαδιά και τις βελόνες, η ταχύτητά του μειώνεται και η άμμος εναποτίθεται γύρω από τα δέντρα. Μέσα σε λίγους μήνες, η άμμος μπορεί να καλύψει εντελώς τα κλαδιά. Τα δέντρα προσφέρουν μια άμεση δομή, όμως οι νέοι λοφίσκοι άμμου παραμένουν ευάλωτοι στον άνεμο αν δεν σταθεροποιηθούν με βλάστηση.

Τα ιθαγενή φυτά εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη προστασία. Η θαλάσσια βρώμη, για παράδειγμα, αναπτύσσει βαθιά και εκτεταμένα ριζικά συστήματα που συγκρατούν την άμμο. Καθώς τα φυτά αναπτύσσονται, μετατρέπουν τη χαλαρή άμμο σε μια πιο σταθερή αμμοθίνα, ικανή να προστατεύει την ακτογραμμή.

Συνεργασία μαθητών και τοπικής κοινότητας

Η ετήσια προσπάθεια αποκατάστασης βασίζεται στη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχολείων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ο Δήμος του Γκαλφ Σορς ορίζει δημόσια σημεία συλλογής των χριστουγεννιάτικων δέντρων μετά την εορταστική περίοδο, ώστε οι κάτοικοι να τα προσφέρουν καθαρά και χωρίς στολίδια. Χωρίς αυτό το πρόγραμμα, πολλά από αυτά τα δέντρα θα κατέληγαν στις τοπικές χωματερές.

Στη συνέχεια, τα δημοτικά συνεργεία μεταφέρουν τα συγκεντρωμένα δέντρα σε επιλεγμένα σημεία πρόσβασης στην παραλία. Στις μαθητικές ομάδες παρέχονται οδηγίες σχετικά με την παράκτια οικολογία, τον τρόπο τοποθέτησης των δέντρων και την διαδικασία της φύτευσης.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μια βιωματική εμπειρία περιβαλλοντικής διαχείρισης, προστατεύοντας παράλληλα ενεργά τις παράκτιες υποδομές μας», ανέφεραν οι διοργανωτές της δράσης σε ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύθηκαν στην πύλη πολιτών του Δήμου του Γκαλφ Σορς.

«Το να βλέπουν πώς ένα απορριφθέν οικιακό αντικείμενο μπορεί να συμβάλει άμεσα στην ανασύνταξη του οικοσυστήματος της παραλίας καλλιεργεί στους νέους μια διαρκή αίσθηση ευθύνης για το τοπικό τους περιβάλλον».

Τα στοιχεία της εταιρείας παράκτιας αποκατάστασης Dune Doctors, που συμμετέχει σε έργα διαχείρισης ακτών στην περιοχή, δείχνουν ότι η συμμετοχή των εθελοντών μαθητών έχει συμβάλει στη μείωση του κόστους της χειρωνακτικής φύτευσης αμμοθινών, επιταχύνοντας παράλληλα την αποκατάσταση των βιοτόπων μετά από μεγάλες καταιγίδες.

Συμβολή στην ανάκαμψη της Ακτής του Κόλπου

Ο συνδυασμός ανακυκλωμένων δέντρων και ιθαγενών φυτών αντιμετωπίζει ένα μείζον πρόβλημα στην Ακτή του Κόλπου: Οι τυφώνες και οι ισχυρές χειμερινές καταιγίδες μπορούν να καταστρέψουν ραγδαία παραλίες και αμμοθίνες.

Οι αμμοθίνες χωρίς βλάστηση μπορούν να χάσουν αρκετά μέτρα ύψους κατά τη διάρκεια μίας και μόνο μεγάλης καταιγίδας. Αντίθετα, οι αμμοθίνες που συγκρατούνται από ισχυρά ριζικά συστήματα είναι σε θέση να αντέξουν καλύτερα τα κύματα και τις πλημμύρες.

Παράλληλα, τα παλιά χριστουγεννιάτικα δέντρα εμπλουτίζουν την παραλία με οργανική ύλη. Καθώς αποσυντίθενται, απελευθερώνουν θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο και φώσφορο, στην άμμο που συνήθως στερείται θρεπτικών στοιχείων.

Αυτό βοηθά τα νεαρά φυτά θαλάσσιας βρώμης να αναπτύξουν ρίζες ταχύτερα. Επιπλέον, τα φυτά αυτά προσφέρουν σημαντικό βιότοπο για την άγρια ζωή.

Οι υπεύθυνοι του έργου σημειώνουν ότι η θαλάσσια βρώμη και το πάνικο δημιουργούν φωλιές για ζώα, όπως ο υπό εξαφάνιση παραλιακός ποντικός της Αλαμπάμα (Peromyscus polionotus ammobates) και διάφορα είδη παρυδάτιων πτηνών που χρησιμοποιούν τις αμμοθίνες για προστασία από θηρευτές και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών κάθε χρόνο, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε έναν απλό και χαμηλού κόστους τρόπο επαναχρησιμοποίησης ενός εορταστικού αντικειμένου, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία της ακτογραμμής της Αλαμπάμα.

Πηγή: Times of India