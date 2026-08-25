Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε παράλληλα ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου δανεισμού.

Στη σημασία της πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους και στα οφέλη που αυτή δημιουργεί για τις επόμενες γενιές αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης αποσκοπεί τόσο στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους όσο και στην αποτροπή μελλοντικών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων.

«Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, εξηγώντας ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν σταθερό επιτόκιο 1,5%, αλλά κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί περίπου σε 3%.

Οι κανονικές αποπληρωμές ανέρχονται σε 8,9 δισ. ευρώ

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε παράλληλα ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου δανεισμού. Όπως ανέφερε, φέτος η χώρα θα δανειστεί περίπου 8 δισ. ευρώ, ενώ οι κανονικές αποπληρωμές ανέρχονται σε 8,9 δισ. ευρώ. Αντίθετα, τα 12,8 δισ. ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών καλύπτονται από τα ταμειακά διαθέσιμα και από το υφιστάμενο πλεόνασμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν μπορούν, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, να διοχετευθούν σε παροχές, ενώ η απόδοσή τους είναι χαμηλότερη από το κόστος του χρέους. Ως εκ τούτου, όπως σημείωσε, η αξιοποίησή τους για τη μείωση του χρέους αποτελεί οικονομικά συμφέρουσα επιλογή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στο 2032, όταν, όπως είπε, η χώρα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια «πραγματική δημοσιονομική νάρκη». Πρόκειται για 25 έως 30 δισ. ευρώ αναβαλλόμενων τόκων της περιόδου της κρίσης, οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος. Ακόμη και εάν το σχετικό βάρος κατανεμόταν σε ορίζοντα 20ετίας, η ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση θα έφθανε περίπου το 1,5 δισ. ευρώ.

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Με τις πρόωρες αποπληρωμές, σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκεκριμένη επιβάρυνση αντιμετωπίζεται εκ των προτέρων, ενώ προκύπτει εξοικονόμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους. Παράλληλα, όπως τόνισε, κλείνει οριστικά ακόμη μία οικονομική εκκρεμότητα που άφησε πίσω της η περίοδος της κρίσης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνέδεσε, τέλος, τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, επισημαίνοντας ότι όσο περιορίζεται το χρέος τόσο διευρύνονται μεσοπρόθεσμα οι δυνατότητες στήριξης των πολιτών και ενισχύεται η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

«Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.