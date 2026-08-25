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Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ.

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη επιστρέφουν μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το τηλεοπτικό δίδυμο συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στην κρατική τηλεόραση με την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» και το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο έχει ήδη κερδίσου το δικό του κοινό.

Οι δύο παρουσιαστές, στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, ανανέωσαν το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές τους, δίνοντας από τότε το στίγμα για την επιστροφή τους στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, ανακοινώθηκε η ημερομηνία της επίσημης πρεμιέρας, και ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

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Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΤ, μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media, επιβεβαίωσε ότι ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη επιστρέφουν με την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 06:45.

Οι δύο παρουσιαστές αναμένεται να καλωσορίσουν το τηλεοπτικό κοινό με την ίδια διάθεση και το ψυχαγωγικό περιεχόμενο που χαρακτήρισε την πρώτη σεζόν της εκπομπής.

Η ανάρτηση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, οι πιο πρωινοί οικοδεσπότες ψυχαγωγικού μαγκαζίνου, επιστρέφουν... #NwrisNwris

Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 06:45 στην #ΕΡΤ1 - #NeoProgrammaERT #ΕΡΤ».

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