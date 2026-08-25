Όσα δημοσίευσε η γνωστή influencer από την Πόλη του φωτός.

Ένα επαγγελματικό ταξίδι πραγματοποίησε στο Παρίσι η Ιωάννα Τούνη, συνδυάζοντας μαζί με τη δουλειά και οικογενειακές στιγμές, αφού στο πλευρό της είχε τον τριών ετών γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα για επαγγελματικές υποχρεώσεις, επιλέγοντας να μην αφήσει πίσω στην Ελλάδα τον 3,5 ετών γιο της, Πάρη, τον οποίο πήρε μαζί της στην Πόλη του φωτός. Οι δυο τους βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες στιγμές μαζί και να περιηγηθούν στο Παρίσι.

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