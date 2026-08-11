Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ευχήθηκε στην Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλιά της, με μια κοινή τους φωτογραφία στα social media.

Στις εξωτικές Μαλδίβες βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, το παιδί της, αλλά και αγαπημένα της πρόσωπα από τον φιλικό της κύκλο.

Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας επέλεξε τον παραδεισένιο αυτόν προορισμό για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της στις 10 Αυγούστου, συνδυάζοντας την ειδική αυτή περιστάση με στιγμές χαλάρωσης μαζί με την παρέα της.

Από την πρώτη στιγμή, οι ευχές που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αμέτρητες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε η δημόσια ανάρτηση του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τον οποίο είναι μαζί από το 2025. Ο «Ρομπέρτο», όπως είναι ευρέως γνωστός, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με την τρυφερή λεζάντα: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου».