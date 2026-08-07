Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε το ταξίδι με τον σύντροφό της πέρυσι στην Ίμπιζα.

Σε mood... γενεθλίων μπαίνει η Ιωάννα Τούνη, με την ίδια να μοιράζεται στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον σύντροφό της από το περσινό της ταξίδι στην Ίμπιζα.

Στο στιγμιότυπο, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ο οποίος τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια των περσινών διακοπών τους στο ισπανικό νησί, όπου είχαν ταξιδέψει με αφορμή τα γενέθλιά της.

Με την ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη έδειξε πως θυμήθηκε με νοσταλγία εκείνες τις στιγμές, ενώ παράλληλα μπήκε σε καλοκαιρινό κλίμα ενόψει των φετινών διακοπών της.

Άλλωστε, η Ιωάννα Τούνη επιλέγει να περνάει τα γενέθλιά της με ένα ταξίδι στο εξωτερικό, παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται ήδη σε σκέψεις για τον προορισμό όπου θα γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, κρατώντας το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Draft από #Ibiza που ήμασταν πέρυσι -τέτοιο καιρό- για τα γενέθλια μου… Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

{https://www.instagram.com/p/Dbu_l8AIjk0/}