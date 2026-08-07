Χολιγουντιανοί σταρ απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι επιλέγοντας τις παραλίες της Μυκόνου.

Η Μύκονος για ακόμη ένα καλοκαίρι βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς το νησί των ανέμων υποδέχεται προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και της διεθνούς showbiz. Το τελευταίο διάστημα, ο φωτογραφικός φακός έχει καταγράψει την παρουσία μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ, με τη Νικόλ Κίντμαν, τη Ζόε Σαλντάνα, τον Ομάρ Επς αλλά και την Κέιτι Πέρι να επιλέγουν τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

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Η παρουσία της Νικόλ Κίντμαν στο νησί προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στο ίδιο καλοκαιρινό σκηνικό βρέθηκε και η Ζόε Σαλντάνα, μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με συμμετοχές σε τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα «Avatar», «Guardians of the Galaxy» και «Star Trek».

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Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες ήταν και ο Ομάρ Επς, γνωστός ηθοποιός από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ο οποίος επέλεξε επίσης τη Μύκονο για στιγμές ξεκούρασης και διασκέδασης. Το νησί αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για αστέρες της διεθνούς σκηνής, χάρη στις παραλίες, τη νυχτερινή ζωή και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του.

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Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκάλεσε και η εμφάνιση της Κέιτι Πέρι στη Μύκονο. Η διάσημη τραγουδίστρια, μία από τις πιο επιτυχημένες pop stars της εποχής, εμφανίστηκε αρκετά διαφορετική από τις δημόσιες εμφανίσεις που έχει συνηθίσει το κοινό, με αρκετούς να σχολιάζουν την πιο χαλαρή και φυσική της εικόνα μακριά από τη σκηνική της παρουσία. Η άφιξη τόσο μεγάλων ονομάτων επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της Μυκόνου ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για τον διεθνή τουρισμό υψηλού επιπέδου.

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Ενώ πριν λίγες μέρες στο νησί την παράσταση έκλεψε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, ο οποίος εμφανίστηκε στα γραφικά σοκάκια και προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του. Η παρουσία του Αιγύπτιου σούπερ σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη. Τουρίστες και κάτοικοι που τον αναγνώρισαν έσπευσαν να τον πλησιάσουν για μια αναμνηστική φωτογραφία, με τον Σαλάχ να δέχεται χαμογελαστός τα αιτήματα για selfies και να ανταποκρίνεται με ευγένεια στους θαυμαστές του.

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