«Η Κέιτι Πέρι με μαγιό στην αγκαλιά του Τζάστιν Τριντό σε γιοτ» αναφέρει το δημοσίευμα βρετανικού μέσου.

Σε σχέση είναι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό.

Σχετικές φωτογραφίες δημοσίευσε η Daily Mail, με τον «πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό και την ποπ τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται στο γιοτ στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια».

Στις φωτογραφίες φαίνεται να είναι η Κέιτι Πέρι με μαγιό και να αγκαλιάζει τον Τζάστιν Τριντό στο γιοτ, το «Caravelle». Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τη Daily Mail, τραβήχτηκαν από έναν τουρίστα σε ένα διερχόμενο σκάφος.

«Ήταν με το σκάφος της και μετά άρχισαν να φιλιούνται. Δεν συνειδητοποίησα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του άντρα και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό» φέρεται να είπε ο τουρίστας.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα υπάρχουν εδώ και μήνες πως Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό είναι σε σχέση, ωστόσο δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από καμιά από τις δύο πλευρές.

Το ζευγάρι εθεάθη να δειπνεί τον Ιούλιο στο εστιατόριο Le Violon του Μόντρεαλ, πυροδοτώντας φήμες ότι οι δυο τους είχαν ρομαντική σχέση, κάτι που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το TMZ.

«Η Κέιτι και ο Τζάστιν ήταν υπέροχοι. Πολύ ευγενικοί και ζεστοί με το προσωπικό», ανέφερε το εστιατόριο στη National Post σε δήλωση τον Ιούλιο.

Ο Τριντό και η πρώην- πλέον- σύζυγός του, Σόφι χώρισαν το 2023 μετά από 18 χρόνια που ήταν μαζί, και η Κέιτι Πέρι χώρισε από τον Ορλάντο Μπλουμ τον Ιούλιο.