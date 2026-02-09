O Bad Bunny έγραψε ιστορία, αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτή που ήθελε να ακούσει ο Τραμπ.

Η παράσταση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl ήταν μια πολύχρωμη «ερωτική επιστολή» προς την πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, που κορυφώθηκε με ένα μήνυμα υπερηφάνειας τόσο για την πατρίδα του, όσο και για την Αμερική, και μια έκκληση για ενότητα με τις ΗΠΑ, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα.

Το 14λεπτο σετ περιελάμβανε guest εμφανίσεις από την Lady Gaga και τον Ρίκι Μάρτιν, μαζί με cameo εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως οι Pedro Pascal, Cardi B, Karol G και Jessica Alba, οι οποίοι χόρευαν στη βεράντα της διάσημης casita του Bad Bunny, ένα βασικό στοιχείο των εμφανίσεών του που έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει με ένα παραδοσιακό πορτορικανικό σπίτι.

Ο 31χρονος Bad Bunny, ο οποίος ήταν ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες εμφανίσεις στον κόσμο το 2025 σύμφωνα με το Spotify, έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος μουσικός που έπαιξε εξ ολοκλήρου στα ισπανικά σε ένα Super Bowl, την πιο δημοφιλή εκδήλωση στην αμερικανική τηλεόραση.

{https://twitter.com/AccessBadBunny/status/2020673267594371255}

Επέλεξε να πει μια ατάκα στα αγγλικά, «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», πριν αρχίσει να απαριθμεί τα έθνη της Κεντρικής, Νότιας και Βόρειας Αμερικής καθώς οι χορευτές κρατούσαν τις σημαίες τους. Αν και δεν ανέφερε άμεσα την κυβέρνηση Τραμπ, χρησιμοποίησε τον χρόνο του στο γήπεδο για να προβάλει ένα μήνυμα ενότητας με τις πιο δυνατές εικόνες. Και η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερε.

Στο τέλος της παράστασής του, κρατούσε μία μπάλα ποδοσφαίρου με το μήνυμα: «Μαζί, είμαστε η Αμερική». Η οθόνη στο φόντο έδειχνε τις λέξεις «το μόνο πράγμα πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη». Κάτι ανάλογο είχε πει και από τη σκηνή των Grammy, πρόσφατα σε μία ομιλία κατά του ICE και της αντιμεταναστευτική πολιτικής του Τραμπ.

Πολύ «ισπανόφωνο» για τον Τραμπ

Όλο αυτό ήταν πολύ για να το ανεχθεί ο Τραμπ. Έτσι έσπευσε να αναρτήσει ένα μήνυμα που έδειχνε φανερά τον εκνευρισμό του.

«Το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα, στην ιστορία! Δεν βγάζει νόημα, αποτελεί προσβολή για το Μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας μας. Κανείς δεν καταλαβαίνει λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «Σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι στο πρόσωπο» στη χώρα μας, η οποία θέτει νέα πρότυπα και ρεκόρ κάθε μέρα - συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου χρηματιστηρίου και των 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα εμπνευσμένο σε αυτό το χάος ημιχρόνου, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης, επειδή δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο - Και, παρεμπιπτόντως, το NFL θα πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανόνα έναρξης. Καντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά» έγραψε εμφανώς εκνευρισμένος ο Τραμπ.

Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στην εκδήλωση γιατί θα βρίσκεται μακριά και ευχήθηκε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες.

{https://twitter.com/Eric_Schmitt/status/2020649998770417918}

Ώρες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε διοργανώσει ειδική εκδήλωση για να παρακολουθήσει το Super Bowl αλλά δεν του βγήκε σε καλό.

{https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/2020660192451657832}

Για την ιστορία, η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl φέρεται να είναι εκείνη με τις περισσότερες θεάσεις στο ημίχρονο του Super Bowl όλων των εποχών, 135 εκατομμύρια τηλεθεατές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν την εμφάνιση του Πορτορικανού ράπερ, σύμφωνα με το CBS News.

{https://www.facebook.com/christinaloreynews/posts/one-nation-under-god-indivisible-with-liberty-and-justice-for-all-todays-halftim/1308838111063431/}

Όλοι οι σταρς στο πλευρό του Bad Bunny

Ένα καθ' όλα ισπανόφωνο Super Bowl, ήταν «χαστούκι» για τον Τραμπ και την αντιμεταναστευτική πολιτική του. Και όχι μόνο για την παρουσία του Bad Bunny αλλά κυρίως για όλη τη στήριξη που δέχθηκε από τα σπουδαιότερα ονόματα της αμερικανικής show biz.

{https://twitter.com/MTV/status/2020673860719313300}

Ο Αμερικανός DJ και παραγωγός Diplo έγραψε στο X «το πραγματικό Αμερικανικό Όνειρο δεν έχει να κάνει με την προσαρμογή σε ένα στερεότυπο - έχει να κάνει με την πίστη στον εαυτό σου όταν ο κόσμος προσπαθεί να σου πει το αντίθετο. Είμαι περήφανος που αποκαλώ τον Bad Bunny φίλο μου - ένας Πορτορικανός, ένας Αμερικανός, ένας δημιουργός που στάθηκε στη σκηνή του Super Bowl και υπενθύμισε στον κόσμο ότι η γλώσσα, ο πολιτισμός και η ταυτότητα είναι μέρος της ιστορίας αυτής της χώρας. Σε μια στιγμή που πυροδότησε οργή και συζήτηση, επέλεξε την ενότητα, τη χαρά και την αγάπη αντί για τη διχόνοια και έδειξε τι σημαίνει να εκπροσωπείς όλη την Αμερική. Αυτή η διαμάχη δεν αποδυνάμωσε το όνειρο - απέδειξε γιατί η πίστη στον εαυτό σου δεν ακουγόταν ποτέ πιο αμερικανική».

{https://www.instagram.com/p/DUiHR12FJiw/}

Ανάλογη στήριξη ήρθε και από τον επίσης Πορτορικανό τραγουδιστή Ricky Martin, που εμφανίστηκε για λίγο στην παράσταση του Bad Bunny στο Super Bowl, ο οποίος έγραψε στο Χ ότι θα χρειαστεί αρετές ώρες για να επεξεργαστεί και να καταλάβω το τσουνάμι των συναισθημάτων που νιώθει.

Η Lady Gaga μοιράστηκε με τους 61,8 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, τις εντυπώσεις της από την εμφάνισή της δίπλα στον Bad Bunny.

{https://www.instagram.com/p/DUhp-_7kU1S/}

«Ήταν απόλυτη τιμή μου να συμμετάσχω στο σόου του ημιχρόνου του Benito. Σε ευχαριστώ Benito που με κάλεσες και σε όλο το καστ που με καλωσόρισες στη σκηνή σου. Δεν θα το έχανα με τίποτα».

Άλλες διασημότητες που επαίνεσαν την παράσταση ήταν η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια της κάντρι Kacey Musgraves, ο ράπερ Doechii και ο τραγουδοποιός John Mellencamp.

{https://twitter.com/katyperry/status/2020560129717080130}

Ανάλογη αντίδραση είχαν και η Katy Perry και η σούπερσταρ Jennifer Lopez που στήριξαν ανοιχτά τον Bad Bunny. Κια οι δύο δημοσίευσαν τις ευχές τους στα μέσα social media. Η JLo μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο Super Bowl με μια συγκινητική λεζάντα στα ισπανικά και τα αγγλικά, που έλεγε, «σου στέλνω όλη την αγάπη, τη θετική ενέργεια και την μεγαλύτερη αγκαλιά στον κόσμο! Είμαστε όλοι δίπλα σου απόψε. Ξέρω ότι θα τα καταφέρεις! Είμαι εδώ μαζί σου όπως ήσουν εκεί μαζί μου!».

{https://www.instagram.com/p/DUg5WV9klDK/?img_index=1}

«Έχεις αυτό που υπενθυμίζει στον κόσμο πώς μοιάζει το πραγματικό αμερικανικό όνειρο» πρόσθεσε η Katy Perry.

Αλλά και απογοήτευση για τους Green Day

Την Κυριακή, οι Green Day άνοιξαν το Super Bowl LX στο Levi Stadium ερμηνεύοντας αρκετά τραγούδια. Ωστόσο τους έλειπε η πολιτική χροιά, που είχαμε συνηθίσει ως τώρα.

Το συγκρότημα ξεκίνησε με μια αναφορά στο νοσταλγικό, μελαγχολικό «Good Riddance (Time Of Your Life)» πριν ξεκινήσει το «Holiday», ένα από τα πιο πολιτικά τραγούδια στο ρεπερτόριό τους. Ακολούθησαν τους συνήθεις στίχους, αλλά όταν το συγκρότημα πλησίασε την αμφιλεγόμενη γέφυρα του τραγουδιού, η οποία ξεκινά με τον στίχο «Sieg Heil to the President Gasman», μια επίθεση στον πρώην πρόεδρο Τζόρτζ Μπους, ο οποίος ήταν πρόεδρος όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι το 2004, το συγκρότημα απλώς το παρέλειψε και έκλεισε την ερμηνεία του.

Στη συνέχεια ήρθε το «American Idiot». Τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των live εμφανίσεών του, ο Armstrong έχει αλλάξει μέρος των αρχικών στίχων στο αντι- Τραμπικό «I'm not part of a MAGA agenda». Αλλά αυτή τη φορά, το συγκρότημα παρέλειψε εντελώς αυτόν τον στίχο του τραγουδιού, προκαλώντας αντιδράσεις.