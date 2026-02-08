Βρέθηκε αναίσθητη μέσα σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην Καλλιθέα, όταν ένα ανήλικο κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα δίχρονο κοριτσάκι, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το κοριτσάκι είναι πέντε ετών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν σε περιπολία στην περιοχή. Οι αστυνομικοί ανέσυραν το παιδί από το σιντριβάνι και του παρείχαν πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί, μετά από προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 40 λεπτά, κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ο πατέρας του παιδιού προσήχθη από τις Αρχές και καταθέτει για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.