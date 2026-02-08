Για το περιστατικό έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 25χρονος πατέρας του παιδιού από την Αλβανία.

Σε λιπόθυμη κατάσταση βρέθηκε ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο ανασύρθηκε από σιντριβάνι στην Πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε ένας αγώνας για να σωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί το μετέφεραν από την Καλλιθέα στο νοσοκομείο με ένα περιπολικό, όπου οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, καταφέρνοντας να το επαναφέρουν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου με τις επόμενες ώρες να είναι πολύ κρίσιμες για τη ζωή του.