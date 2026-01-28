Στο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί ένα βρέφος νεκρό.

Νεκρό μεταφέρθηκε βρέφος στο Παίδων Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας και η θεία του, με καταγωγή τη Ρουμανία το μετέφεραν περίπου στις 7 το πρωί σε κτηνιατρείο και έπειτα το μωράκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 6 το πρωί ο πατέρας του και η θεία του - και οι δύο από τη Ρουμανία. Κατά τις ίδιες πηγές στις 3 το πρωί είχαν ταΐσει το βρέφος.

Άμεσα το μετέφεραν σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι.