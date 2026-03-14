Οι πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη.

Τραγωδία με νεκρό βρέφος σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης

Πρόκειται για βρέφος τεσσάρων μηνών και συνέβη σήμερα, Σάββατο, το πρωί.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί σε χωριό της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου.

Το βρέφος, ένα αγοράκι τεσσάρων μηνών, βρήκε νεκρό στην κούνια του η μητέρα του και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σορός του μωρού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη νεκροψία - νεκροτομή και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι της οικογένειας.

Πηγή cretalive.gr