Το 7 μηνών βρέφος διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού.

Τραγωδία με βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη.

Πρόκειται για ένα βρέφος 7 μηνών που είχε έρθει με τους γονείς του για διακοπές στα Χανιά. Οι Ολλανδοί γονείς του, ο 30 χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του, μετέφεραν το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αφού το μωρό είχε κρυολογήσει.

Το 7 μηνών βρέφος διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ηράκλειο στην ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα ξημερώματα Τετάρτης στο βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Να σημειωθεί πως το άτυχο βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας.

Πηγή: zarpanews.gr