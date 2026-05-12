Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στην Αττική;

Ακριβή υπόθεση φαίνεται πως γίνεται πλέον μια ημέρα στη θάλασσα στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς οι τιμές για ξαπλώστρες και είσοδο έχουν πάρει την ανηφόρα ήδη από τον Μάιο.

Αν και αυτή την περίοδο οι χρεώσεις θεωρούνται ακόμη «συγκρατημένες», από τον Ιούνιο αναμένονται νέες αυξήσεις που θα κάνουν το κόστος ακόμη υψηλότερο για όσους επιλέξουν δημοφιλείς πλαζ της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, οι τιμές για τις ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύονται στα 210 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, ενώ ακόμη και οι πιο πίσω σειρές κοστίζουν από 100 έως 160 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η είσοδος, η οποία πληρώνεται ξεχωριστά.

Στην Ακτή Βουλιαγμένης, η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, ενώ υπάρχουν μειωμένες τιμές για παιδιά.

Στην Ακτή του Ηλίου στον Άλιμο, οι τιμές για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται τον Μάιο από 30 έως 40 ευρώ, όμως από τον Ιούνιο αναμένεται να αυξηθούν στα 50 με 60 ευρώ. Παράλληλα, οι λουόμενοι πληρώνουν και είσοδο, ενώ οι ξαπλώστρες χρεώνονται επιπλέον ανάλογα με τη θέση τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το Yabanaki στη Βάρκιζα, όπου ένα σετ ξαπλώστρας κοστίζει από 20 έως 25 ευρώ τις καθημερινές, με επιβάρυνση περίπου 20% τα Σαββατοκύριακα. Για όσους επιλέξουν VIP ξαπλώστρες, το κόστος αυξάνεται κατά 100 ευρώ επιπλέον.

Στο Πόρτο Ράφτη, οι τιμές για σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται μεταξύ 15 και 35 ευρώ, ανάλογα με τη σειρά και τη θέση κοντά στη θάλασσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dighngdb8isp?integrationId=eexbs17lxeknn2p}