Συγκλονίζουν οι γονείς του παίχτη του Survivor που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά χτες στον Άγιο Δομίνικο. Με τρεμάμενη φωνή περιγράφουν τι ακριβώς συνέβη στον γιο τους.

Ο πατέρας του παίχτη του Survivor μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για τον τραυματισμό του παιδιού του στο reality επιβίωσης Survivor. Συγκεκριμένα τόνισε «Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο».

Στην συνέχεια μίλησε για τις συνθήκες του ατυχήματος λέγοντας πως «Ήταν με το ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα άσχετα που γράφου μερικοί ότι δεν είχε, ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και την σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε και άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Τέλος τόνισε πως θα μεταβούν κάποια συγγενικά πρόσωπο της οικογένειας στον Άγιο Δομίνικο.

Η αποκάλυψη της μητέρας του Σταύρου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. Όπως ανέφερε, οι γιατροί στο νοσοκομείο Central Romana τους ενημέρωσαν πως ο κίνδυνος για τη ζωή του παλικαριού δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. «Τα πρώτα δύο 24ωρα είναι τα πιο κρίσιμα», ήταν τα λόγια των θεραπόντων ιατρών, καθώς ο Σταύρος έχασε πάρα πολύ αίμα κατά τη διάρκεια του ατυχήματος και της μεταφοράς του.

Το χτύπημα από την προπέλα ήταν σφοδρότατο, καθώς, όπως τονίστηκε στην εκπομπή, μια προπέλα σκάφους περιστρέφεται έως και 4.000 φορές το λεπτό, γεγονός που εξηγεί το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε στο σώμα του 21χρονου. Η μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός του είναι τιτάνια και οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν θα καταφέρει να σταθεροποιηθεί οριστικά.

Στη συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα, δόθηκαν λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το μοιραίο. Ο παίκτης του Survivor είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με έναν συμπαίκτη του. Οι δύο παίκτες κολυμπούσαν εντός των ορίων μιας περιοχής που οριοθετείται από μια μεγάλη σημαδούρα, στην οποία κανονικά απαγορεύεται να μπαίνουν βαρκάκια και τουριστικά σκάφη.

Το τουριστικό σκάφος «Adrien III» φαίνεται πως παραβίασε τα όρια της περιοχής όπου κολυμπούσαν οι παίκτες, με αποτέλεσμα να περάσει από πάνω τους και να τραυματίσει βαρύτατα τον Σταύρο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε διαδικασία ανάδυσης ή κατάδυσης.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί έχει τραυματιστεί πολύ βαριά στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ σοβαρότατη ζημιά έχει υποστεί και ο αστράγαλος του δεξιού του ποδιού.

