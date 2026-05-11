Αναστέλλεται η προβολή του Survivor λόγω ατυχήματος.

Σε έκτακτη ανακοίνωση προχώρησε ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός στο Survivor, οδήγησε στην απόφαση για την αναστολή της προβολή του ριάλιτι επιβίωσης.

Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου με την επίσημη ανακοίνωση να αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου για την υγεία του παίκτη.

Αντίστοιχα, στα social media, ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρει την αναστολή της προβολής του ριάλιτι επιβίωσης, χωρίς να αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τραυματισμό του παίκτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Αντίστοιχα στην ανακοίνωση της Acun Medya σημειώνεται ότι ο τραυματισμός σημειώθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

