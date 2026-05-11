Αυλαία έριξε την Παρασκευή 8 Μαΐου η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Η φωτογραφία με την Χριστίνα Βίδου και η έναρξη του σημερινού δελτίου.

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου, η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της από την καρέκλα της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.

Η συνεργασία των δύο πλευρών έφτασε στη λήξη της ύστερα από δύο δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο λόγος μέχρι και σήμερα.

Από την πλευρά της η anchorwoman αποχαιρέτησε το κοινό από την τηλεοπτική στέγη του ΣΚΑΙ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι ήρθε αυτή η στιγμή. Μία στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου ακούτε εμένα, ακούτε και τη φωνή μου! Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπάει πολύ δυνατά… Γιατί απόψε δεν θα πω το γνωστό: «Εδώ τελειώνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων». Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΙ. Ήμουν 26 είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές για τη χώρα μας και τον κόσμο ολόκληρο. Στάθηκαν απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΙ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους τους ορόφους και τις εποχές του ΣΚΑΙ που δουλέψαμε σκληρά για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε: Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ …. Εις το επανιδείν».

Το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου, η Χριστίνα Βίδου, η διάδοχος της Σίας Κοσιώνη στην καρέκλα του κεντρικού δελτίου, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται οι δύο γυναίκες χαμογελαστές.

Λίγες ώρες αργότερα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, άνοιξε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ στις 20:00, χωρίς να κάνει καμία σχετική αναφορά στην πρόσφατη αποχώρηση της συνεργάτιδάς της, περνώντας άμεσα στα ειδησεογραφικά νέα της ημέρας.

