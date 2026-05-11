Όσα αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τα γυρίσματα του νέου GNTM.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στο ρόλο που θα έχει στο φετινό GNTM, αλλά και στα γυρίσματα του project που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία της σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω πάρα πολύ ωραία, πολύ χαρούμενη. Ολοκληρώσαμε την κριτική επιτροπή. Είμαστε έτοιμοι, η επιτροπή είναι πάρα πολύ χαλαρή, πάρα πολύ χαρούμενη και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα γίνουν όντως πολλές αλλαγές. Θα επιστρέψουμε σε κάποια γνώριμα σημεία του GNTM, ας πούμε στην κριτική επιτροπή που είμαστε ξανά τέσσερις. Όμως θα δείτε από πρώτο χέρι τη μόδα να γίνεται… κάπως live θα έλεγα».

Και συνέχισε: «Μόνο αυτό θα πω και δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Δεν θέλω έτσι να στεναχωρήσω και τη Ζενεβιέβ (σ.σ Μαζαρί) που ετοιμάζεται εκεί με την ομάδα, και να μου λέει «μη μου τα λες, μη μου τα λες». Θα είναι και κορίτσια και αγόρια… Ανάλογα με τις ανάγκες του project μεταφέρεται ο ρόλος. Όπως και πέρυσι ήμουν πιο κοντά στα παιδιά, τώρα θα είμαι και στην κριτική επιτροπή να τους βοηθήσω με άλλο τρόπο. Εντάξει, μεταφέρεται ο ρόλος, μεταφερόμαστε κι εμείς, μια χαρά».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιωάννας Μαλέσκου αναφορικά με το πρόσωπό της, ωστόσο η ίδια δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά: «Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μου μιλάς και δεν θα ήθελα να μάθω κιόλας. Ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη για το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους, πολλά φιλιά».