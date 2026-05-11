Τα θερμά λόγια του Άγγελου Μπράτη για τη Βίκυ Καγιά και τη συνεργασία τους.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, ο Άγγελος Μπράτης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην καριέρα του και τα νέα του επαγγελματικά βήματα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη Βίκυ Καγιά.

Όπως εξήγησε οι δυο τους υπήρξαν συνεργάτες για πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς το πρόσωπο του μοντέλου.

Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί και στην απουσία της Βίκυς Καγιάς από την τηλεόραση, σημειώνοντας ότι θεωρεί πιθανό να επιστρέψει στην περίπτωση που δημιουργηθεί ένα concept που την αντιπροσωπεύει.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία τους ο Άγγελος Μπράτης ανέφερε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι, πέρα από τη δουλειά μας, συμβαίνουν κι άλλα πράγματα στη ζωή μας. Τώρα δεν ξέρω συγκεκριμένα για τη Βίκυ… Επίσης, το τελευταίο GNTM που ήταν η Βίκυ εγώ δεν ήμουν. Οπότε δεν ξέρω τι συνέβαινε εκεί και τι πίεση ένιωθε η Βίκυ. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω τι συνέβη και πώς ήταν η Βίκυ εκείνη τη στιγμή. Είμαστε φίλοι, είμαστε συνεργάτες πολλά χρόνια. Η Βίκυ είναι ένας άνθρωπος που τον θαυμάζω πάρα πολύ».

Και συνέχισε: «Ήταν αυτή που πρότεινε να πάω εγώ στο GNTM, το έχω πει πολλές φορές. Εγώ δεν ήθελα καν. Έφτασα εκεί, αυτή επέμενε, γιατί έχει και μια πειθώ η Βίκυ φανταστική. Κάτι είδε σε μένα, ναι. Ήθελε επομένως τις γνώσεις μου, ήθελε αυτή την αμεσότητα του ότι λέω τα πράγματα όπως τα νιώθω εκείνη τη στιγμή. Το ότι δεν είμαι τηλεοπτικός μάλλον της άρεσε. Δεν διατάραξε τις σχέσεις μας το ότι έφυγε και εγώ έμεινα στο GNTM… Εμένα μου έλειπε πολύ η Βίκυ. Η Βίκυ έχει μια φοβερή ενέργεια, η Βίκυ έχει φοβερές γνώσεις. Ήμουν δίπλα της, καθόλου τυχαία, καθόμουν δίπλα της κάθε φορά, γιατί είχε κάποιον να απαντάει στα references που έχει».

Και κλείνοντας τόνισε: «Η Βίκυ είχε διαλέξει να κάθομαι δίπλα της. Είναι πολύ απλό, πολύ απλό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η Βίκυ όταν το αποφασίσει και θα έχει μια πολύ ωραία ιδέα και ένα πολύ ωραίο concept, θα επιστρέψει στην τηλεόραση. Θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλει να ξανασυνεργαστούμε, τη βρίσκω υπέροχη».