Όσα ανέφερε η Βίκυ Καγιά για τις φήμες και τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γάμο της.

Την ενόχλησή της εξέφρασε η Βίκυ Καγιά σχετικά με τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να αντιμετωπίζει κρίση στο γάμο της με τον Ηλία Κρασσά.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Πάσχα, δημοσιεύθηκαν φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να κάνει ξεχωριστές διακοπές, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η σχέση του περνάει κρίση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η ίδια είχε αναφερθεί στο ζήτημα λέγοντας πως είναι ιδιαίτερο σοβαρό όταν δημοσιεύονται ανακρίβειες για την προσωπική ζωή ανθρώπων.

Αντίστοιχα, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες των τηλεοπτικών - ψυχαγωγικών εκπομπών τόνισε: «Το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο να γράφονται για οικογένειες πράγματα, τα οποία… υπάρχουν παιδιά, και μεγαλύτερα, που διαβάζουν. Και το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο, έτσι out of the blue, στα ξαφνικά, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Και χωρίς να διασταυρώνεις την πληροφορία σου να γράφεις κάτι τέτοιο, το οποίο για μια οικογένεια είναι βαρύ. Οι δικές μου οι φήμες για τον γάμο δεν είναι το πιο σημαντικό του κόσμου, αλλά για μας είναι».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Βίκυ Καγιά, φάνηκε ιδιαίτερα αναστατωμένη, εξηγώντας ότι δεν αντιμετώπισε με χιούμορ τη συνθήκη καθώς πλέον τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει: «Μα βέβαια είχαμε το άγχος, τους το είπαμε, ότι έχει γραφτεί αυτό και δεν ισχύει. Βέβαια. Γενικά εγώ τα διαχειρίζομαι όλα με χιούμορ και με γέλιο. Αυτή τη φορά, λίγο… δεν το διαχειρίστηκα με γέλιο, γιατί τα παιδιά μου πια έχουν μεγαλώσει. Τότε ήταν λίγο πιο μωρούλια, μπορεί και να το πήρα και λίγο αλόγιστα. Τώρα κάπως το πήρα λίγο πιο σοβαρά. Αλλά τελείωσε, έληξε, είναι όλα καλά».

