Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το French bob είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για τα μαλλιά, καθώς βοηθά στη δημιουργία της αίσθησης μεγαλύτερης πυκνότητας και όγκου.

Το γαλλικό καρέ (French bob) αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα πιο δημοφιλή και διαχρονικά κουρέματα στον χώρο της ομορφιάς, ιδιαίτερα για γυναίκες άνω των 50. Κομψό, ευέλικτο και με ανεπιτήδευτο παριζιάνικο ύφος, το συγκεκριμένο κούρεμα έχει καταφέρει να συνδυάσει την απλότητα με την υψηλή αισθητική, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει ταυτόχρονα φυσικό και εκλεπτυσμένο.

Όπως αναφέρει το harpersbazaar, το όνομά του προέρχεται από το χαρακτηριστικό «ατημέλητο» στιλ που υιοθετούν συχνά τα παριζιάνικα πρότυπα ομορφιάς, ενώ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές μέσα από διασημότητες όπως η Hailey Bieber και η Helen Mirren, που έχουν συμβάλει στη διεθνή απήχησή του.

Τι είναι το French bob

Το γαλλικό καρέ είναι ένα κούρεμα μήκους περίπου μέχρι το σαγόνι ή ελαφρώς κάτω από αυτό, με έντονη κίνηση και φυσική υφή. Σε αντίθεση με τα πιο αυστηρά καρέ, το French bob χαρακτηρίζεται από πιο απαλά τελειώματα και «χαλαρή» δομή, που αποφεύγει το υπερβολικά στιλιζαρισμένο αποτέλεσμα.

Όπως εξηγεί ο κομμωτής Ryan Wilkes από το Hershesons Belgravia, πρόκειται για μια εμφάνιση «κομψή και εύκολη στη συντήρηση, με φυσικό, ανάγλυφο φινίρισμα που αγκαλιάζει τη γραμμή του σαγονιού ή κάθεται ελαφρώς κάτω από αυτήν». Το αποτέλεσμα είναι ένα look που προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών, προσφέροντας μια ανάλαφρη και σύγχρονη αισθητική.

Γιατί θεωρείται ιδανικό

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το French bob είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για τα μαλλιά, καθώς βοηθά στη δημιουργία της αίσθησης μεγαλύτερης πυκνότητας και όγκου.

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Ο κομμωτής Tim Scott-Wright τονίζει ότι το συγκεκριμένο κούρεμα μπορεί να «ανανεώσει» την εικόνα των μαλλιών, ειδικά όταν αυτά έχουν χάσει μέρος της φυσικής τους πυκνότητας με την πάροδο του χρόνου. Το μήκος στο ύψος του σαγονιού προσφέρει κίνηση και δομή, χωρίς να βαραίνει το σύνολο, ενώ παράλληλα πλαισιώνει το πρόσωπο με τρόπο που θεωρείται ιδιαίτερα κολακευτικός.

Το French bob θεωρείται επίσης ιδανικό για γυναίκες που αναζητούν ένα πιο «εύκολο» κούρεμα στην καθημερινότητά τους, καθώς δεν απαιτεί περίπλοκο styling για να δείχνει περιποιημένο.

Styling: το μυστικό είναι η φυσικότητα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του γαλλικού καρέ είναι ότι δεν απαιτεί υπερβολική προσπάθεια στο χτένισμα. Αντίθετα, η φυσικότητα και η ελαφριά ατημέλητη υφή αποτελούν βασικό στοιχείο του στυλ.

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ελαφριών προϊόντων όγκου σε νωπά μαλλιά, ώστε να ενισχυθεί η φυσική κίνηση κατά το στέγνωμα. Το στέγνωμα στον αέρα ή ένα πρόχειρο στέγνωμα με πιστολάκι βοηθά στο να διατηρηθεί η ανεπιτήδευτη αίσθηση του κουρέματος.

Στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία θερμότητας για να δημιουργηθούν απαλές, ακανόνιστες κινήσεις στα μαλλιά, αντί για αυστηρές μπούκλες. Το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με προϊόντα υφής που δίνουν κράτημα χωρίς να «βαραίνουν» την τρίχα, διατηρώντας την κίνηση και τη φυσικότητα του κουρέματος.

Το γαλλικό καρέ δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένα κούρεμα που βασίζεται στη φιλοσοφία της απλότητας και της φυσικής ομορφιάς. Για πολλές γυναίκες άνω των 50, αποτελεί μια επιλογή που συνδυάζει πρακτικότητα, κομψότητα και ανανέωση της εικόνας τους, χωρίς την ανάγκη καθημερινής έντονης περιποίησης.