Οι συμβουλές των ειδικών.

Τα κοντά καρέ και τα pixie κουρέματα μπορεί να πρωταγωνιστούν στις φετινές τάσεις, όμως όταν η συζήτηση αφορά ένα διαχρονικό, κομψό και εύκολο στο styling κούρεμα, τα μαλλιά μεσαίου μήκους παραμένουν αξεπέραστα. Πρόκειται για μια επιλογή που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε τύπο μαλλιών και προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση των κοντών και τη θηλυκότητα των μακριών μαλλιών.

Ιδιαίτερα στις γυναίκες άνω των 50 ετών, όπως αναφλερει το harpersbazaar, το συγκεκριμένο μήκος αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει πιο υγιή και γεμάτη όψη στα μαλλιά, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου συχνά γίνονται πιο ξηρά και εύθραυστα.

Όπως εξηγεί ο βραβευμένος κομμωτής Errol Douglas MBE, ένα κούρεμα που φτάνει στην κλείδα ή λίγο κάτω από τους ώμους προσφέρει το καλύτερο και από τους δύο κόσμους.

«Νιώθετε πιο ανάλαφρες και δροσερές το καλοκαίρι χωρίς να αισθάνεστε ότι έχετε χάσει το μήκος των μαλλιών σας. Αν οι άκρες έχουν ταλαιπωρηθεί από τον χειμώνα, ένα φρεσκάρισμα μέχρι την κλείδα αρκεί για να δείχνουν αμέσως πιο υγιή και γεμάτα ζωντάνια», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι να επιμένει κανείς σε ένα μήκος που δεν κολακεύει πλέον τα μαλλιά. Αντίθετα, ένα σωστά διαμορφωμένο κούρεμα μεσαίου μήκους αφαιρεί τις φθαρμένες άκρες, περιορίζει την ψαλίδα και δημιουργεί την αίσθηση πιο πλούσιων, νεανικών και ευκίνητων μαλλιών.

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Πώς να χτενίσετε τα μαλλιά το καλοκαίρι

Το μυστικό βρίσκεται στο να αξιοποιήσετε τη φυσική υφή των μαλλιών σας αντί να προσπαθείτε να τη «νικήσετε». Η υγρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν δύσκολη τη διατήρηση ενός απόλυτα ίσιου χτενίσματος, γι' αυτό και οι ειδικοί προτείνουν πιο φυσικά looks που απαιτούν ελάχιστο styling.

«Ένα σωστό κούρεμα πρέπει να επιτρέπει στα μαλλιά να πέφτουν όμορφα με ελάχιστη προσπάθεια», τονίζει ο Douglas.

Για καθημερινή περιποίηση, προτείνεται η χρήση ενός ελαφριού ενυδατικού serum ή μιας κρέμας styling που προσφέρει λάμψη και απαλότητα χωρίς να βαραίνει την τρίχα. Αν αφήνετε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά, εφαρμόστε το προϊόν σε νωπά μαλλιά ώστε να περιοριστεί το φριζάρισμα. Αν προτιμάτε ψηλά χτενίσματα, ένα κερί σε μορφή stick ή ένα εύκαμπτο gel θα συγκρατήσει τις μικρές τρίχες χωρίς να δημιουργεί σκληρό αποτέλεσμα.

Τέσσερις κομψοί τρόποι για να αναδείξετε το κούρεμά σας

Ίσια και sleek

Οι καθαρές, μίνιμαλ γραμμές αποτελούν διαχρονική επιλογή. Ένα λείο χτένισμα αναδεικνύει τη λάμψη των μαλλιών και προσφέρει μια κομψή εμφάνιση, όπως αυτή που συχνά επιλέγει η Julianne Moore.

Φυσικός όγκος

Οι φυσικές μπούκλες και τα afro χτενίσματα αποκτούν ξεχωριστή δυναμική όταν διατηρούνται σε μεσαίο μήκος. Η Tracee Ellis Ross αποδεικνύει ότι ο φυσικός όγκος μπορεί να είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακός και απόλυτα κομψός.

Απαλά κύματα

Τα χαλαρά waves με βαθιά χωρίστρα στο πλάι αποτελούν μία από τις πιο διαχρονικές καλοκαιρινές επιλογές. Το ανεπιτήδευτο στυλ της Isabelle Huppert χαρίζει κίνηση και φρεσκάδα στα μαλλιά.

Beach texture

Η ανάγλυφη υφή παραλίας συνεχίζει να κυριαρχεί και φέτος. Με πλούσια φράντζα και φυσικό, ανεπιτήδευτο φινίρισμα, όπως το look της Halle Berry, το μεσαίο μήκος αποκτά μοντέρνο χαρακτήρα και καλοκαιρινή διάθεση.

Τα μαλλιά μεσαίου μήκους παραμένουν μία από τις πιο ασφαλείς αλλά και πιο κομψές επιλογές για κάθε ηλικία, ιδιαίτερα για τις ώριμες γυναίκες που αναζητούν ένα κούρεμα εύκολο στη συντήρηση και ταυτόχρονα ιδιαίτερα κολακευτικό. Με το σωστό κόψιμο και ελάχιστο styling, μπορούν να δείχνουν πιο υγιή, γεμάτα κίνηση και φυσική λάμψη καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.