Η υπόθεση αφορά πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ που επιβλήθηκε από τη ΔΟΥ Ρόδου για το φορολογικό έτος 2025

Στη μείωση κατά 50% προστίμου που είχε επιβληθεί σε επιχείρηση στη Νίσυρο για μη διασύνδεση του POS με τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) προχώρησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), κάνοντας εν μέρει δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου.

Η υπόθεση αφορά πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ που επιβλήθηκε από τη ΔΟΥ Ρόδου για το φορολογικό έτος 2025, μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2025. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το POS που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση για τις συναλλαγές με τους πελάτες της δεν ήταν διασυνδεδεμένο με τον εν χρήσει φορολογικό μηχανισμό.

Ο επιχειρηματίας προσέφυγε κατά της πράξης επιβολής προστίμου, υποστηρίζοντας ότι το προηγούμενο τερματικό είχε παρουσιάσει βλάβη και είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ είχε ήδη προμηθευτεί νέο POS και ανέμενε τεχνικό από την Κω προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διασύνδεση. Όπως ανέφερε, η διαδικασία δεν είχε καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί άμεσα λόγω φόρτου εργασίας του τεχνικού.

Η ΔΕΔ, ωστόσο, δεν έκανε δεκτό τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Όπως προκύπτει από την απόφαση, κατά την ημερομηνία του ελέγχου το νέο POS βρισκόταν μεν στην επιχείρηση, ωστόσο για τις συναλλαγές με τους πελάτες χρησιμοποιούνταν άλλο τερματικό, το οποίο δεν ήταν διασυνδεδεμένο με τον φορολογικό μηχανισμό. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ορθός ο καταλογισμός της παράβασης και η επιβολή της προβλεπόμενης κύρωσης.

Η εξαίρεση για τα μικρά νησιά

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα το πρόστιμο ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Η νομοθεσία προβλέπει, ωστόσο, μείωση του προστίμου κατά 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε οικισμούς έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

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Σε αυτό το σημείο η ΔΕΔ δικαίωσε τον προσφεύγοντα. Από τα στοιχεία του Μητρώου του TAXIS προέκυψε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται στη δημοτική κοινότητα Νικιάς του Δήμου Νισύρου, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής που επικαλείται η απόφαση, το νησί έχει πληθυσμό 1.048 κατοίκων.

Παράλληλα, η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι η Νίσυρος δεν περιλαμβάνεται στα νησιά των Δωδεκανήσων που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικοί τόποι βάσει των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, γεγονός που θα απέκλειε την εφαρμογή της ευνοϊκής ρύθμισης.

Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 του ν. 5104/2024 για μείωση της κύρωσης κατά 50%. Η ενδικοφανής προσφυγή έγινε έτσι μερικώς δεκτή και η αρχική πράξη επιβολής προστίμου τροποποιήθηκε, με την οριστική φορολογική υποχρέωση να περιορίζεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ.