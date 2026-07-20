Τι ισχύει για SUP, θαλάσσια σπορ, ρακέτες, μουσικές και ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.

Καθώς η θερινή έξοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της, οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν ότι η μη τήρηση των βασικών κανόνων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις παραλίες μπορεί να επιφέρει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στη σωστή χρήση των SUP, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ηχορύπανση, το ελεύθερο κάμπινγκ, το παιχνίδι με ρακέτες και τη ρύπανση της θάλασσας.

SUP: Απαραίτητη η χρήση σωσιβίου

Οι κανονισμοί για τη χρήση των SUP προβλέπουν ότι στη σανίδα επιτρέπεται να επιβαίνει μόνο ένα άτομο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να φορά σωσίβιο. Παράλληλα, η κίνησή του πρέπει να περιορίζεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, δηλαδή μέχρι τις σημαδούρες ή έως 500 μέτρα από την ακτή, όπου αυτό επιτρέπεται.

Η παράλειψη χρήσης σωσιβίου τιμωρείται με πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ η κίνηση εκτός των επιτρεπόμενων ζωνών μπορεί να επιφέρει χρηματική κύρωση από 50 έως 200 ευρώ. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση SUP κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή μετά τη δύση και πριν από την ανατολή του ηλίου, λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Ρακέτες μόνο όπου επιτρέπεται

Όσοι επιθυμούν να παίξουν ρακέτες στις παραλίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν προκληθεί όχληση ή τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των λουόμενων, προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ηχορύπανση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η χρήση ηχείων που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο στις παραλίες μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων από 200 έως 500 ευρώ. Στην περίπτωση σκαφών, το αντίστοιχο πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 2.000 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι κυρώσεις για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, τα πρόστιμα ξεκινούν από χαμηλότερα ποσά και μπορούν να φτάσουν έως και τις 58.000 ευρώ.

Ελεύθερο κάμπινγκ και κυρώσεις

Για το ελεύθερο κάμπινγκ προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, μπορεί να κινηθεί και η αυτόφωρη διαδικασία. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των κανόνων έχει ως βασικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, πέρα από την επιβολή κυρώσεων.

Θαλάσσια σπορ: Το σωσίβιο αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας

Με τις παραλίες να συγκεντρώνουν καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, οι επαγγελματίες του χώρου των θαλάσσιων σπορ υπενθυμίζουν ότι η χρήση σωσιβίου είναι υποχρεωτική και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή συμμετοχή σε κάθε θαλάσσια δραστηριότητα.

Όπως αναφέρει στην κάμερα του ΕΡΤnews και τον Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα ο Βασίλης Φαρφαράς, ο οποίος δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο τα τελευταία επτά χρόνια, η χρήση σωσιβίου είναι απαραίτητη είτε πρόκειται για SUP, κανό, θαλάσσιο ποδήλατο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο θαλάσσιας αναψυχής.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τους κανόνες ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες φροντίζουν να ενημερώνουν κάθε επισκέπτη πριν από την ενοικίαση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν να αποκτήσουν τον δικό τους εξοπλισμό, καθώς το SUP και τα υπόλοιπα θαλάσσια σπορ γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή. Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού, οι οδηγίες χρήσης συνοδεύονται από σαφείς επισημάνσεις σχετικά με την υποχρεωτική χρήση σωσιβίου.

Σύμφωνα με τον κ. Φαρφαρά, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούν να απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερους λουόμενους, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Όπως τονίζει, η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας στην Ελλάδα και η επαφή με αυτήν πρέπει πάντα να συνοδεύεται από υπευθυνότητα και σεβασμό.

«Η θάλασσα είναι για όλους, όμως πάνω απ’ όλα πρέπει να τη σεβόμαστε και να φροντίζουμε για την ασφάλειά μας», σημειώνει, καλώντας όσους επιλέγουν τα θαλάσσια σπορ να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των επαγγελματιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk2dwaxosagp?integrationId=40599y14juihe6ly}