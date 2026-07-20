Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών υποστήριξε ότι ο θεσμός των τακτικών εκπτώσεων έχει αποδυναμωθεί μετά την απελευθέρωση των προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με χαμηλές προσδοκίες και έντονο προβληματισμό συνεχίζεται η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, καθώς εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υποτονική κίνηση, αν και οι προσφορές σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Μιλτιάδης Παυλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, σε αντίθεση με τις μεγάλες αλυσίδες που λειτούργησαν κανονικά. Όπως είπε, το λιανικό εμπόριο είναι υπό διωγμό στη Θεσσαλονίκη, όπου στο κέντρο της πόλης καταγράφονται δεκάδες κενά καταστήματα.

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Οι εκπτώσεις έχουν χάσει τον χαρακτήρα τους»

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγκάρης, σημειώνοντας ότι η αγορά κινήθηκε απογοητευτικά τόσο κατά τη διάρκεια της σεζόν όσο και την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.

Όπως ανέφερε, αρκετά καταστήματα προχώρησαν σε εκπτώσεις άνω του 50%, ωστόσο η αγοραστική κίνηση παρέμεινε περιορισμένη. Μάλιστα, χθες Κυριακή που λειτουργούσαν τα καταστήματα, «είχαμε μηδενικό τζίρο» και σε πολλές περιπτώσεις «τα λειτουργικά έξοδα ξεπέρασαν τα έσοδα».

Ο κ. Τσαγκάρης απέδωσε τη χαμηλή κατανάλωση στην ακρίβεια, στο αυξημένο κόστος στέγασης, στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών, καθώς, όπως είπε, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν πλέον να διαθέσουν το εισόδημά τους σε υπηρεσίες, όπως η εστίαση και ο τουρισμός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αίτημα για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των εκπτώσεων

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών υποστήριξε ότι ο θεσμός των τακτικών εκπτώσεων έχει αποδυναμωθεί μετά την απελευθέρωση των προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως είπε, οι συνεχείς προωθητικές ενέργειες έχουν περιορίσει την αξία των επίσημων εκπτωτικών περιόδων και ζήτησε την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου, ώστε οι εκπτώσεις να αποκτήσουν εκ νέου ουσιαστικό ρόλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk36bq2yp06p?integrationId=40599y14juihe6ly}