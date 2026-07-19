Ανοιχτά θα είναι ορισμένα σούπερ μάρκετ σήμερα αλλά και τα καταστήματα, καθώς η σημερινή Κυριακή είναι η πρώτη μετά την έναρξη των θερινών εκπτώσεων.
Τα Lidl θα ανοίξουν με ενιαίο ωράριο λειτουργίας 11:00 – 20:00.
Από την αλυσίδα Σκλαβενίτης, ανοιχτό θα είναι μόνο το κατάστημα στο Εμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα, με ωράριο 11:00 – 20:00.
Τα καταστήματα My market θα ανοίξουν επιλεγμένα καταστήματα που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Η αλυσίδα Μασούτης θα λειτουργήσει επιλεγμένα καταστήματα στις εξής περιοχές και ώρες:
- Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00
- Νέοι Επιβάτες, Μηχανιώνα, Περαία, Επανομή, Σκιάθος: 10:00 – 17:00
- Mediterranean Cosmos: 11:00 – 20:00
- Χαλκιδική, Κορινός, Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Πλαταμώνας: 11:00 – 20:00
- Νέα Βρασνά, Ηρακλείτσα, Παραλία Οφρυνίου, Νέα Πέραμος, Θάσος, Λιμενάρια: 10:00 – 20:00
- Πάρος (Παροικιά), Σαντορίνη, Μύκονος, Λήμνος: 11:00 – 18:00
Οι καταναλωτές καλό είναι να επιβεβαιώνουν το ωράριο του καταστήματος που σκοπεύουν να επισκεφθούν, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.