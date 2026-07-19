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Ανοιχτά θα είναι σήμερα ορισμένα σούπερ μάρκετ εξαιτίας των θερινών εκπτώσεων.

Ανοιχτά θα είναι ορισμένα σούπερ μάρκετ σήμερα αλλά και τα καταστήματα, καθώς η σημερινή Κυριακή είναι η πρώτη μετά την έναρξη των θερινών εκπτώσεων.

Τα Lidl θα ανοίξουν με ενιαίο ωράριο λειτουργίας 11:00 – 20:00.

Από την αλυσίδα Σκλαβενίτης, ανοιχτό θα είναι μόνο το κατάστημα στο Εμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα, με ωράριο 11:00 – 20:00.

Τα καταστήματα My market θα ανοίξουν επιλεγμένα καταστήματα που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Η αλυσίδα Μασούτης θα λειτουργήσει επιλεγμένα καταστήματα στις εξής περιοχές και ώρες:

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Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00

Νέοι Επιβάτες, Μηχανιώνα, Περαία, Επανομή, Σκιάθος: 10:00 – 17:00

Mediterranean Cosmos: 11:00 – 20:00

Χαλκιδική, Κορινός, Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Πλαταμώνας: 11:00 – 20:00

Νέα Βρασνά, Ηρακλείτσα, Παραλία Οφρυνίου, Νέα Πέραμος, Θάσος, Λιμενάρια: 10:00 – 20:00

Πάρος (Παροικιά), Σαντορίνη, Μύκονος, Λήμνος: 11:00 – 18:00

Οι καταναλωτές καλό είναι να επιβεβαιώνουν το ωράριο του καταστήματος που σκοπεύουν να επισκεφθούν, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.