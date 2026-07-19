Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα Notos (Σταδίου και Αιόλου), ενώ το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

Με το σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές» οι εμποροϋπάλληλοι σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν πανελλαδική απεργία του κλάδο που έχουν προκηρύξει για την Κυριακή 19 Ιούλη η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και τα κλαδικά Συνδικάτα.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, καθορισμό ειδικοτήτων, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα Notos (Σταδίου και Αιόλου), ενώ το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ., έξω από τα «Notos» (Τσιμισκή), ενώ συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

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Η ΟΙΥΕ καλεί τους εργαζόμενους να νεκρώσουν τα καταστήματα σε όλη τη χώρα:

«Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα, οι αποθήκες, τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα να αδειάσουν από εργαζόμενους. Να ακουστεί μαζικά και δυνατά ότι δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία, δεν δεχόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ωράρια λάστιχο, χωρίς Συλλογική Σύμβαση, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς μας, που τους εξαφανίζουν από το πρώτο μισό του μήνα η ακρίβεια σε τρόφιμα, νοίκι, ρεύμα και καύσιμα. Το σχέδιο κυβερνήσεων, ΕΕ και μεγαλεμπόρων για δουλειά κάθε Κυριακή δεν θα περάσει».

Οι διεκδικήσεις

Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με βασικό μισθό 1.000 ευρώ και προσαύξηση 10% ανά τριετία.

7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο.

Κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου.

Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα και κυλιόμενο ρεπό.

Διάλειμμα 30 λεπτών εντός του εργάσιμου χρόνου.

Κατοχύρωση ειδικοτήτων και επιδομάτων (γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου και ξένης γλώσσας).

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα Notos (Σταδίου και Αιόλου), ενώ το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης:

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., έξω από τα «Notos» (Τσιμισκή).

Πάτρα, 10.30 π.μ., Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου.

Βόλος, 10.30 π.μ., εμπορικό κέντρο «Old City».

Γιάννενα, 10.30 π.μ., «Γυάλινο», Χαριλάου Τρικούπη και Μιχαήλ Άγγελου.

Ηράκλειο, 10 π.μ., Δικαστήρια.

Άγ. Νικόλας, 11 π.μ. Εργατικό Κέντρο

Ηγουμενίτσα, 10 π.μ. Εργατικό Κέντρο

Καλαμάτα, 11 π.μ., Αριστομένους.

Κέρκυρα, 10 π.μ., Πόρτα Ριάλα.

Λάρισα, 10.30 π.μ., «Hondos Center», πλατεία Ταχυδρομείου.

Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία.

Ρόδος, 10.30 π.μ., πλατεία Κύπρου.

Ρέθυμνο, 10.30 π.μ. πλατεία Άγνωστου Στρατιώτη

Χαλκίδα, 10 π.μ., «Zara» (Αβάντων 39).

Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Κάτωλα.

Χίος, 10.30 π.μ., είσοδος Απλωταριάς