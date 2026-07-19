Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπίσουν καπνό ή εστία φωτιάς.

Αυξημένη ετοιμότητα απαιτείται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αρκετές περιοχές της χώρας κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος).

Στο επίπεδο αυξημένης επιτήρησης βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Μαγνησία, ενώ υψηλός κίνδυνος καταγράφεται και σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λακωνία.

Παράλληλα, αυξημένη προσοχή συνιστάται σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλοακαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα και η Θεσπρωτία, καθώς και στο Κιλκίς.

Στον χάρτη υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης τα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τμήματα των νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηλείας και Κρήτης.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2078773965015716140}

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Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής, ιδιαίτερα σε εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα ή ανάφλεξη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι άνεμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση πυρκαγιών.