Μια ιστορική επιτυχία σημείωσε η Ελληνική Αποστολή στην 37η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας στο Βίλνιους της Λιθουανίας, κατακτώντας για πρώτη φορά συνολικά τέσσερα μετάλλια.

Μια ακόμη σπουδαία διάκριση για την ελληνική μαθητική κοινότητα καταγράφηκε στη 37η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 18 Ιουλίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η Ελληνική Εθνική Αποστολή πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της διοργάνωσης, κατακτώντας συνολικά τέσσερα μετάλλια.

Ο Απόστολος Βασιλικός κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, μόλις το δεύτερο στην ιστορία της ελληνικής συμμετοχής στη διοργάνωση, ενώ οι Σωκράτης Βισβάρδης, Χαρίλαος Μιχαλόπουλος και Θεόδωρος Σταυρουλάκης απέσπασαν από ένα χάλκινο μετάλλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική ανακοίνωση των διοργανωτών έκανε λόγο για τέσσερα χάλκινα μετάλλια, ωστόσο, μετά από επισήμανση σφάλματος από τους Έλληνες συνοδούς, η βαθμολογία διορθώθηκε και ο Απόστολος Βασιλικός αναβαθμίστηκε σε αργυρό μεταλλιούχο.

Οι τέσσερις μαθητές επελέγησαν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας μέσα από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2026, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 μαθητές και μαθήτριες Λυκείου. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

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Την ελληνική αποστολή συνόδευσαν ο γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΒ, βιολόγος και εκπαιδευτικός Λεωνίδας Άνθης και ο Δρ Γεώργιος Καπόλας, επίσης βιολόγος και εκπαιδευτικός.

Η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ελληνική συμμετοχή τα τελευταία 21 χρόνια

Η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας από το 2005 και καταγράφει διακρίσεις σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια. Με τη φετινή επιτυχία, ο συνολικός απολογισμός της χώρας ανέρχεται σε 2 αργυρά και 23 χάλκινα μετάλλια, καθώς και 13 εύφημες μνείες.

Η φετινή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι Έλληνες μαθητές διαγωνίστηκαν απέναντι σε περίπου 340 συμμετέχοντες από 85 χώρες. Σύμφωνα με την ΠΕΒ, οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από εκπαιδευτικά συστήματα που προσφέρουν εκτενέστερη διδασκαλία της Βιολογίας και καλύτερη εργαστηριακή προετοιμασία.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού, οι τέσσερις μαθητές παρακολούθησαν, αμέσως μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εξειδικευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα στόχευε στην ενίσχυση των θεωρητικών γνώσεων και των εργαστηριακών δεξιοτήτων τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων αποδίδει τη νέα επιτυχία στην αφοσίωση των μαθητών, στη συστηματική προετοιμασία τους, στην οργανωμένη προσπάθεια της Ένωσης και στην εθελοντική προσφορά δεκάδων εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών και ερευνητών.

Παράλληλα, η ΠΕΒ επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της διδασκαλίας της Βιολογίας στο ελληνικό σχολείο, εκφράζοντας προβληματισμό για τη μείωση των ωρών διδασκαλίας, την κατάργηση της Βιολογίας Γενικής Παιδείας στη Γ' Λυκείου και άλλες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που, όπως αναφέρει, υποβαθμίζουν το γνωστικό αντικείμενο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΒ συνεχάρη θερμά τους τέσσερις μαθητές για την εξαιρετική τους επίδοση, ευχαρίστησε τους συνοδούς της αποστολής, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς και ερευνητές που συνέβαλαν εθελοντικά στην προετοιμασία της ομάδας. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Υπουργείο Παιδείας και το Μουσείο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διαχρονική υποστήριξή τους στην ελληνική συμμετοχή.