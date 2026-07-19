Η εικόνα της «οικίας Κοκοβίκου» γεμάτης λουλούδια αποτελεί μια αυθόρμητη έκφραση ευγνωμοσύνης του κοινού προς μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία της ελληνικής τέχνης.

Η αγάπη του κόσμου για τη Μάρω Κοντού εκφράζεται με τον πιο συγκινητικό τρόπο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού.

Έξω από την ιστορική «οικία Κοκοβίκου», το σπίτι που ταυτίστηκε με την εμβληματική ταινία «Ηλίας του 16ου», πολίτες αφήνουν λουλούδια και χειρόγραφα σημειώματα, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου.

Το ιστορικό κτίριο, που βρίσκεται στην Πλάκα και αποτέλεσε το σκηνικό όπου η Μάρω Κοντού υποδύθηκε αξέχαστα την «Ελενίτσα», μετατράπηκε σε έναν άτυπο χώρο μνήμης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας σταματούν για λίγα λεπτά, αφήνουν ένα λουλούδι ή ένα μικρό μήνυμα και θυμούνται τις ερμηνείες που σημάδεψαν γενιές θεατών.

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Ανάμεσα στα σημειώματα ξεχωρίζουν φράσεις όπως «Καλό παράδεισο, κυρία Ελενίτσα», «Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χαρίσατε» και «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ», αποτυπώνοντας τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε η απώλειά της.

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Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με δεκάδες συμμετοχές σε ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές. Η καλλιτεχνική της διαδρομή, το ήθος και η διαχρονική της παρουσία την κατέστησαν σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό.

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