Η τελευταία υπόκλιση στην εμβληματική πρωταγωνίστρια. Όσοι βρέθηκαν και οι συγκινητικοί επικήδειοι.

Με βαθιά συγκίνηση συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τη Μάρω Κοντού, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με θερμά λόγια, δάκρυα και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα να συνοδεύουν την τελευταία της διαδρομή.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που σημάδεψε τον ελληνικό πολιτισμό.

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Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Η σορός της Μάρως Κοντού έφτασε στη Μητρόπολη λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ενώ από νωρίς κατέφθασαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι για να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η οικογένειά της είχε απευθύνει την επιθυμία, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου η εκλιπούσα είχε διατελέσει πρόεδρος, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μακρόχρονη κοινωνική της προσφορά.

Η Μάρω Κοντού θα μείνει για πάντα στη μνήμη του κοινού μέσα από εμβληματικούς ρόλους, όπως η Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», η αξέχαστη «κυρία Ρενίτσα» στα «Κίτρινα Γάντια», αλλά και η πρωταγωνίστρια της «Ιταλίδας στην Κυψέλη», που σφράγισαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Συγκινητική παρουσία συναδέλφων και προσωπικοτήτων

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν στον Ιερό Ναό ήταν συνεργάτες της από τη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με τον Ανδρέα Γεωργίου, τη Σιμώνη Χριστοδούλου και τη βαθιά συγκινημένη Άντζελα Γκερέκου να αποχαιρετούν τη σπουδαία ηθοποιό.

Το «παρών» έδωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, η Νίκη Παλληκαράκη, η Κοραλία Καράντη, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Έλενα Ακρίτα, ο Χάρης Ρώμας, η Εβελίνα Παπούλια, ο Γιώργος Καραμίχος, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Νάντια Μπουλέ, ο Μάξιμος Μουμούρης, ο Γιάννης Αϊβάζης, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, πολιτικά κόμματα, τηλεοπτικοί σταθμοί και φορείς του πολιτισμού.

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Οι επικήδειοι που συγκίνησαν

Τον πρώτο επικήδειο εκφώνησε ο στενός φίλος της, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος αποχαιρέτησε τη «διαχρονικά νέα» φίλη του με λόγια βαθιάς αγάπης και εκτίμησης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, βγαίνοντας έξω από την εκκλησία, αποκάλυψε στους δημοσιογράφους τη μάχη που έδινε η Μάρω Κοντού, τα τελευταία δύο χρόνια με τον καρκίνο.

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Συγκινητικούς επικήδειους εκφώνησαν επίσης ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νίκη Παλληκαράκη, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου, αναδεικνύοντας τόσο τη σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία όσο και την ανθρώπινη πλευρά της.

Άντζελα Γκερέκου: «Καλό ταξίδι, μαμά»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ομιλία της Άντζελας Γκερέκου, η οποία συνεργάστηκε με τη Μάρω Κοντού τα τελευταία χρόνια στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Η ηθοποιός μίλησε για τη βαθιά σχέση που ανέπτυξαν, χαρακτηρίζοντάς την πρότυπο γυναίκας, γενναιοδωρίας και καλοσύνης.

«Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά», ανέφερε συγκινημένη.

Νίκη Παλληκαράκη: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»

Με λόγια θαυμασμού αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού και η Νίκη Παλληκαράκη, τονίζοντας πως το αποτύπωμά της δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει.

«Ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια καλλιέργεια, υψηλή νοημοσύνη και τεράστιο συναισθηματικό βάθος. Ένας φωτεινός, ευφυής και ταλαντούχος άνθρωπος. Την αγαπάμε όλοι. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα», δήλωσε.

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Ποια ήταν η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Για περισσότερες από επτά δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ διακρίθηκε και για την κοινωνική της προσφορά.

Με το ταλέντο, την κομψότητα και το ήθος της κατέκτησε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ελληνικού κοινού, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά και μια ζωή γεμάτη δημιουργία, αξιοπρέπεια και αγάπη για την τέχνη.