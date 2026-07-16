Η γνωριμία της Μάρως Κοντού με τον Νικήτα Κακλαμάνη είχε γίνει το 2007 και έκτοτε διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, λίγες ώρες πριν από την κηδεία της Μάρως Κοντού, εκπληρώνοντας μια προσωπική επιθυμία που του είχε εκφράσει η αγαπημένη ηθοποιός.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επισκέφθηκε το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και άφησε στη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, όπως εκείνη είχε ζητήσει να γίνει όταν θα έφευγε από τη ζωή.

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε ο Νικήτας Κακλαμάνης στην ανάρτησή του στο Facebook.

{https://www.facebook.com/nikitaskaklamanis/posts/pfbid02jwFF8AspZNLNf28xci6E2rQZW9EHWPB1TuJbfNC4gyAdbyWNYVDLGCe6ZobHsimZl?locale=el_GR}

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών την Τετάρτη (15/07), με σύσσωμο τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο να την αποχαιρετά με συγκινητικά μηνύματα και αναφορές στη σπουδαία πορεία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

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Η σχέση της με τον Νικήτα Κακλαμάνη δεν περιοριζόταν στη δημόσια ζωή. Οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια στενή προσωπική φιλία, η οποία ξεκίνησε και μέσα από την πολιτική. Το 2007, όταν ο Νικήτας Κακλαμάνης παραιτήθηκε από τη Βουλή για να αναλάβει δήμαρχος Αθηναίων, τη θέση του ως βουλευτής κατέλαβε η Μάρω Κοντού.

Με τα χρόνια, οι δύο τους διατήρησαν στενή επαφή και συναντιόνταν συχνά σε φιλικές συγκεντρώσεις, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο πρόεδρος της Βουλής θα εκφωνήσει και τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της ηθοποιού, αποτίοντας φόρο τιμής στη ζωή και το έργο της.

Η κηδεία της Μάρως Κοντού θα τελεστεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στις 11:00 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.