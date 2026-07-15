Τη δική της αυλαία έριξε η Μάρω Κοντού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού, η ηθοποιός που αγαπήθηκε και ξεχώρισε επί δεκαετίες στον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο και την θεατρική σκηνή.

Μερικές εβδομάδες νωρίτερα είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» ύστερα από πτώση που είχε μέσα στο σπίτι της, ενώ οι πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον «Άγιο Σάββα».

Η Μάρω Κοντού ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία ως χορεύτρια στο Εθνικό Θέατρο το 1958, και έναν χρόνο αργότερα ξεκίνησε την υποκριτική της καριέρα. Το 1960 πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες της Φίνος Φιλμ, ενώ οι πληροφορίες τη θέλουν να έχει κάνει νωρίτερα το ντεμπούτο της.

Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Μάρως Κοντού ήταν μόλις είχε ξεκινήσει στο Εθνικό Θέατρο, με ένα βουβό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαρούμενο Ξεκίνημα», το 1954 του Ντίνου Δημόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε περισσότερες από 90 θεατρικές παραστάσεις, ενώ ο αριθμός των κινηματογραφικών της εμφανίσεων ξεπερνά τις 50, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην υποκριτική.

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Το «αντίο» της Φίνος Φιλμ στη Μάρω Κοντού

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της η εταιρεία παραγωγής της Φίνος Φιλμ, θέλησε να γράψει το δικό της «αντίο» στην κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, αναρτώντας ένα ιδιαίτερο βίντεο αφιερωμένο σε εκείνη.

Στο σύντομο απόσπασμα, συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις πιο εμβληματικές συμμετοχές της σε ελληνικές παραγωγές, με το συνοδευτικό κείμενο να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό:

«Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία.

Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου.

Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών.

Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

{https://www.instagram.com/p/Daz6KIKj7wq/?hl=el}