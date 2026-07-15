«Το εκλογικό σύστημα «όλη η χώρα μια εκλογική περιφέρεια» είναι ένα απολύτως αντιδημοκρατικό σύστημα που διογκώνει παθογένειες που έτσι κι αλλιώς είναι υπαρκτές και στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας.»

Έμμεσες αιχμές κατά του Αλέξη Γεωργούλη που είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ άφηνει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης που και εκείνος είχε κατέβει υποψήφιος αλλά δεν εκλέχθηκε. Όπως σημειώνει το ισχύον εκλογικό συστημα ευνοεί τις υποψηφιότητες που ήδη εχουν ευρεία αναγνωρισιμότητα και όχι απαραίτητα εκείνες που διαθέτουν μακρόχρονη πολιτική δράση και παρουσία. Η ανάρτηση Ζαχαριάδη διόλου τυχαία δεν θεωρείται καθώς έρχεται μια μερα μετά τις δηλώσεις Γεωργούλη που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωκοινοβούλιο, Νομίζω ότι τα κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν, είναι μεγάλος φραγμός ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτική. Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Δεν ήμουν ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στο κέντρο. Ποτέ δεν γεννήθηκα από ένα κόμμα. Το τι ψήφιζες μικρός ή το τι ψηφίζεις τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση. Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, μετά γίνεσαι σοσιαλιστής και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός.

Ενώ αίσθηση προκάλεσε και η απάντηση του ότι δεν δεν θα πήγαινε, για παράδειγμα, υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή «αλλά ποτέ μην λες ποτέ».

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Στην ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστηρίζει ότι το ισχύον εκλογικό μοντέλο που εφαρμόζεται στις ευρωεκλογές, με ολόκληρη τη χώρα να αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, ενισχύει διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού συστήματος και δυσκολεύει την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Κατά τον ίδιο, το σύστημα της ενιαίας εκλογικής περιφέρειας είναι «απολύτως αντιδημοκρατικό», καθώς ευνοεί όσους διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς και οργανωτικούς πόρους για την πραγματοποίηση πανελλαδικής προεκλογικής εκστρατείας. Παράλληλα θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη λειτουργία του ισχύοντος μοντέλου, όπως ποιοι μπορούν να είναι πραγματικά υποψήφιοι σε μια ενιαία περιφέρεια, ποιοι έχουν ουσιαστικές πιθανότητες εκλογής, πόσο κοστίζει μια πανελλαδική προεκλογική καμπάνια και κατά πόσο το σύστημα επιτρέπει την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Μιας και έχουμε μπει σε περίοδο αναστοχασμού, απολογισμού αλλά και προγραμματισμού ενός πιο στέρεου μελλοντος… Ας επισημάνουμε άλλο ένα λάθος που κάναμε και ήρθε χθες αργά το βράδυ στο προσκήνιο μέσα από τις τηλεοράσεις μας. Αναφέρομαι στο εκλογικό σύστημα των ευρωπαϊκών εκλογών. Το εκλογικό αυτό σύστημα το εφηύρε η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου πριν τις εκλογές του 2014 για «να βάλει όλους τους υποψήφιους να τρέξουν» και να «ανακόψει την εκλογική φόρα του Τσίπρα» έπρεπε να έχει αλλάξει μαζί με την κατάτμηση της Β Αθηνών που σωστά έγινε όταν είμασταν κυβέρνηση.

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Το εκλογικό σύστημα «όλη η χώρα μια εκλογική περιφέρεια» είναι ένα απολύτως αντιδημοκρατικό σύστημα που αναπαράγει και διογκώνει παθογένειες που έτσι κι αλλιώς είναι υπαρκτές και στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι σε μια τέτοια εκλογική περιφέρεια; Ποιοι έχουν δυνατότητες εκλογής; Ποιοι μπορούν να κάνουν «κανονική» εκλογική εκστρατεία και τι εννοούμε «κανονική» εκλογική καμπάνια; Πόσο κοστίζει αυτή; Πώς μπορεί να ανανεωθεί το πολιτικό σύστημα;

Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, θέλω να είμαι δίκαιος, υπάρχουν εξαιρετικοί ευρωβουλευτές σε όλα τα κόμματα που τιμούν την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εδώ δεν συζητάμε για τον κάθε ευρωβουλευτή χωριστά αλλά για το εκλογικό σύστημα συνολικά. Μέχρι το 2014, οι ευρωβουλευτές εκλέγονταν με βάση το σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης με κομματικό κατάλογο. Θα μπορούσε αυτός ο κατάλογος να καταρτίζεται με εσωκομματικό δημοψήφισμα όπως έκανε παλιά ο ΣΥΝ όταν ευρωβουλευτές ήταν ο αείμνηστος Μιχάλης Παπαγιαννάκης και ο Αλέκος Αλαβάνος. Είναι σαφές ότι λόγω των 21 ευρωβουλευτών που εκλέγει η χώρα είναι δύσκολο να γίνει κατάτμηση σε εκλογικές περιφέρειες και να διασφαλιστεί και η δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των κομμάτων που θα εκλέξουν ευρωβουλευτή χωρίς να συμβούν εκλογικά παράδοξα. Για το ζήτημα έχω τοποθετηθεί και στο παρελθόν σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο τον Φεβρουάριο του 2024.