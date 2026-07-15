Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η Άννα Φόνσου για τη συνάδελφό της Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους βρέθηκαν στο πλευρό της σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο.

Φίλοι, συγγενείς, καλλιτέχνες και ηθοποιοί εκφράζουν από το πρωί με το δικό τους τρόπο τη θλίψη τους για την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Άννα Φόνσου, η οποία μίλησε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης στην εκπομπή «Action Τώρα», εκφράζοντας τη λύπη της.

«Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο χάρος συνέχεια. Την περασμένη εβδομάδα χάσαμε τη Τζένη Ζαχαροπούλου, δηλαδή είναι τραγικό. Τι να πω για τη Μάρω. Τα λέει η καριέρα της, το φέρσιμό της. Το να λέμε, είναι φλυαρίες, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε. Δεν μπορούν να ξεχαστούν άνθρωποι σα τη Μάρω Κοντού. Ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και τον κινηματογράφο», τόνισε αρχικά η ηθοποιός.

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Συγκινεί η Άννα Φόνσου για την απώλεια της Μάρως Κοντού

Με αφορμή τη συζήτηση η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της ηθοποιού, τονίζοντας ότι παρά το όμορφο παρουσιαστικό της δεν επαναπαύτηκε σε αυτό:

«Η προσωπικότητά της. Είχε ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Ήταν χαρισματική γυναίκα. Σπουδαία ηθοποιός. Ήταν μία ασυνήθιστη γυναίκα για τις μέρες που βγήκε στο θέατρο, ψηλή, όμορφη. Δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι».

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